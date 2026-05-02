Інтерес до сексу час від часу може втрачатися

Деякі продукти можуть знижувати лібідо, порушувати гормональний баланс і навіть «гальмувати» досягнення оргазму.

Згідно з останніми дослідженнями, кількість людей, що регулярно займаються сексом, зменшилась. Половина жінок і майже дві третини чоловіків хотіли б мати більш насичене статеве життя. Неправильне харчування не можна вважати головною причиною низького лібідо, однак воно може посилити проблему, що вже існує.

Від якої їжі краще відмовитись перед сексом

Цукор

Солодощі та продукти з високим вмістом цукру — провокують різкі стрибки інсуліну, що може призвести до гормональних збоїв та зниження лібідо. Відчуття втоми та відсутність енергії — це шлях до зниження сексуального бажання та здатності досягти оргазму.

Алкоголь у великих кількостях

Знижує чутливість, уповільнює реакції та може ускладнювати досягнення оргазму.

Продукти, багаті на оброблені вуглеводи

Наприклад, білий хліб, макарони з рафінованого борошна та солодкі закуски також негативно впливають на сексуальне здоров’я. Надмірне споживання оброблених вуглеводів спричиняє коливання рівня інсуліну, що призводить до зниження рівня тестостерону.

Жирна їжа

Фастфуд та жирна смажена їжа погіршує кровообіг, що безпосередньо впливає на сексуальну функцію. Така їжа сприяє накопиченню холестерину в артеріях, що звужує їх та ускладнює кровотік до статевих органів. Це може призвести до зниження чутливості та проблем із досягненням оргазму в обох статей.

Кава

Надмірне вживання кофеїну може підвищувати рівень тривожності та порушувати сон, що в кінцевому результаті негативно впливає на сексуальне бажання.

Молочні продукти

У деяких викликають здуття або відчуття важкості, що робить секс менш комфортним.

Вживаючи певну їжу, можна підвищити рівень дофаміну (гормону «задоволення»). Це свіжі фрукти і овочі, особливо чорниця, авокадо і спаржа.

