Їжа відіграє важливу роль у здоров’ї порожнини рота. Продукти — це контрольований фактор, який щодня впливає на ризик карієсу, захворювання ясен, знос емалі та баланс мікробіому порожнини рота.

Про це пише Realsimple.

Продукти, які руйнують ваші зуби.

Сухофрукти

Надмірне споживання сухофруктів може завдати більше шкоди, ніж користі. Сухофрукти часто розглядаються як здорова закуска. Однак вони є висококонцентрованими джерелами цукру та надзвичайно липкі.

Солоні крекери та чипси

Крохмаль, що міститься в них, розпадається на прості цукри та стає пастоподібним під час жування. Це дозволяє їм легко прилипати та застрягати між зубами. Багато людей не асоціюють їх з карієсом, але вони можуть бути такими ж шкідливими, як цукерки.

Цитрусові у надлишку

Усі фрукти мають певну поживну цінність, а це означає, що їх не слід повністю виключати з раціону. Однак надмірне споживання цитрусових може дещо зашкодити здоров’ю ваших зубів.

Лимони, апельсини, грейпфрути та інші цитрусові мають високий вміст кислоти та з часом можуть руйнувати зубну емаль.

Ароматизовані йогурти

Хоча йогурти містять кальцій, багато ароматизованих різновидів йогуртів містять багато доданого цукру, який може переважити користь для зубів. Перш ніж купувати ароматизований йогурт, перевірте етикетку з харчовою цінністю, щоб переконатися, що він не містить забагато цукру.

Гранола та енергетичні батончики

Їх часто рекламують як здорову їжу та снеки, проте вони часто поєднують липку текстуру з високим вмістом цукру, особливо якщо до їх складу входять мед та сухофрукти.

Раніше лікарі назвали 10 небезпечних продуктів і напоїв, що руйнують зубну емаль. Більше про це читайте у новині.