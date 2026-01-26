Топ продуктів, які випереджають м’ясо за вмістом заліза

Залізо є важливим мінералом для організму, який відіграє ключову роль у рості та розвитку / © www.freepik.com/free-photo

Залізо необхідне для виробництва гемоглобіну — молекули, відповідальної за транспортування кисню в крові. Адекватний рівень заліза забезпечує енергію, імунітет і загальне благополуччя, а його нестача сильно б’є по вашому здоров’ю. Саме тому важливо це контролювати і частіше включати до свого раціону продукти, багаті на залізо.

Про це пише Health.

Топ найкращих продуктів, які наситять ваш організм залізом

Куряча печінка

Вона є одним із найкращих джерел гемового заліза, яке засвоюється організмом набагато краще, ніж залізо з рослинних продуктів (негемове).

Також куряча печінка багата на вітамін А, який допомагає підтримувати гостроту зору, сприяє регенерації шкіри та зміцненню імунітету.

Окрім того, у 100 грамах курячої печінки міститься близько 18-25 грамів білка, а калорійність становить лише 116-170 ккал (залежно від способу приготування).

Устриці

Це хороший делікатес для тих, хто бореться з анемією. В устрицях теж міститься гемове залізо, яке організм людини засвоює легше. Також вони багаті на мідь і вітамін В12. Мідь необхідна для того, щоб залізо правильно всмоктувалося та перетворювалося на гемоглобін.

Сочевиця

Сочевиця є одним з найконцентрованіших рослинних джерел заліза — вона містить його вдвічі більше, ніж типова порція яловичини.

Сочевиця містить негемове залізо, тому організм засвоює його менш ефективно, ніж гемове з тваринних продуктів. Однак завдяки високому вмісту заліза, сочевиця є хорошим вибором для тих, хто дотримується веганської або вегетаріанської дієти. Її можна додавати до супів, каррі, салатів або рослинних вегетаріанських бургерів.

Тофу

Це сир, який виготовляють із соєвих бобів. Тофу містить удвічі більше заліза, ніж стейк, тому він є гарною альтернативою для тих, хто дотримується рослинного раціону і турбується про споживання заліза.

Його часто обирають замінником м’яса. Тофу вважається одним із найкращих рослинних джерел білка.

Шпинат

Шпинат містить залізо, і за його кількістю є одним із лідерів серед овочів. Однак є важливий нюанс: залізо у шпинаті засвоюється гірше, ніж із м’яса або печінки.

Темний шоколад

Хоча шоколад зазвичай не вважається продуктом, багатим на залізо, він насправді містить значну кількість цього важливого мінералу — 56 грамів продукту з вмістом какао 45-69% містять 22% денної норми. Какао-боби природно містять залізо, а коли їх подрібнюють для виготовлення шоколаду, концентрація заліза стає ще вищою.

Окрім заліза, плитка якісного шоколаду (100 грамів) містить значну кількість інших важливих мінералів, як-от мідь, марганець, магній.

Тушковані (або термічно оброблені) помідори

Тушковані помідори містять понад 20% добової норми заліза, а також вітамін С, який покращує здатність організму засвоювати цей мікроелемент із рослинних продуктів.

