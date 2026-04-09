Часті простудні захворювання здатні кого завгодно вибити з колії. Якщо людина постійно хворіє, її життя перетворюється на суцільне лікування.

Чому так відбувається та як зміцнити свій імунітет — розповіла сімейна лікарка зі США Неха Вяс для Cleveland Clinic.

Імунна система — це комплексна робота органів, клітин та інших речовин в організмі. Вона захищає від мікробів і допомагає одужувати від хвороб і травм.

Коли імунна система помічає вірус, для боротьби з ним вона виробляє антитіла — спеціальні білки, які прикріплюються до вірусу і посилають сигнал організму знищити його.

Топ причин, чому ви часто хворієте

Стрес

Існує дослідження, яке показує, що короткочасний стрес може зміцнити імунну систему. Але хронічний або довготривалий має протилежний ефект.

Він знижує здатність організму боротися з хворобами. Йдеться не тільки про застуду, а й про підвищення ризику виникнення багатьох інших захворювань, зокрема:

атеросклерозу — накопичення бляшок в артеріях, що може призвести до серцевих захворювань

психічних захворювань, як-от депресія та тривожність

зниження активності природних клітин-кілерів, які запобігають утворенню та розповсюдженню раку

Стрес також може погіршити вже наявні хвороби, зокрема екзему, виразку шлунка та виразковий коліт.

Вік і спосіб життя

З віком імунна система починає працювати гірше. Людина не може його контролювати, але здатна змінити деякі свої звички, які роблять більш схильними до застуди.

Зокрема, ризик постійних хвороб підвищують:

недостатня фізична активність

погане харчування

надмірне вживання психоактивних речовин та пов’язані з цим розлади

Якщо є будь-який з цих факторів ризику, варто звернутися до лікаря, щоб скласти план здорового способу життя для захисту імунітету.

Мікроби

За словами лікарки, ще однією причиною постійних застуд можуть бути діти. Вони часто не такі охайні, як дорослі, та не знають про заходи інфекційного контролю.

Ризик захворіти підвищують також громадський транспорт та авіаперельоти.

Поганий догляд за зубами

У ротовій порожнині дуже багато бактерій. А її здоров’я впливає на загальний стан організму.

Якщо ви не доглядаєте за зубами та яснами, то ризикуєте захворіти на більшу кількість хвороб. У цій справі важлива регулярність, адже тільки так можна запобігти інфекціям ротової порожнини та створити здоровіший мікробіом.

А якщо є багато корисних бактерій, то легше боротися зі шкідливими.

Аутоімунні захворювання

Аутоімунні захворювання спричиняють надмірну активність імунної системи. Тому лікування, як правило, пригнічує її.

Стероїдні препарати — найпоширеніший метод лікування аутоімунних станів. Оскільки ці ліки не дають імунній системі повноцінно працювати, то роблять більш вразливими до хвороб.

Як зміцнити імунну систему

Щоб застуда рідше траплялася варто:

зменшити стрес

привчити себе до здорових звичок — вживання корисної їжі, щоденної активності та достатньої кількості сну

подбати про здоров’я ротової порожнини — регулярні відвідини стоматолога, чищення зубів двічі на день за допомогою щітки та зубної нитки

часто мити руки

