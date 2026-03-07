Топ причини високого тиску, про які ви не замислювались раніше

Високий кров’яний тиск може викликати багато проблем / © Pexels

Високий тиск — стан, який може завадити активному та радісному життю, а також є вкрай небезпечним. Причиною високого тиску може бути не лише генетика, але й спосіб життя.

Розповідаємо про основні причини підвищення тиску

Хронічний стрес — активує симпатичну нервову систему та збільшує рівень циркулюючих гормонів стресу, таких як кортизол та адреналін. З часом це може сприяти стійкій гіпертонії.

Якість і тривалість сну — хронічна нестача сну пов’язана з підвищеним ризиком розвитку таких захворювань, як деменція, серцево-судинні захворювання, ожиріння та діабет. Сон менше, ніж 6 годин на добу призводить до підвищення артеріального тиску.

Чутливість до кофеїну — у деяких людейспостерігається тимчасове підвищення артеріального тиску після вживання кофеїну.

Куріння та вплив нікотину — вплив хімічних речовин із сигарет погіршує стан артерій, що обмежує кровотік та призводить до інфарктів та інсультів.

Гормональні зміни — захворювання щитоподібної залози, менопауза та стани, що впливають на вироблення гормонів надниркових залоз, можуть впливати на регулювання артеріального тиску.

Змінна робота та порушення циркадного ритму — робота в нічні зміни, нерегулярні цикли сну призводять до порушень артеріального тиску та підвищують ризик розвитку захворювань серця.

Харчові додатки та комбінації деяких продуктів можуть підвищувати тиск.

Не всі харчові домішки, на яких написано «натуральний», є безпечними. Наприклад, такий інгредієнт як лакриця може призводити до гіпертензії. Ця речовина може вступати в дію з антидепресантами та інгібіторами моноаміноксидази й підвищувати тиск.

Як зрозуміти, що є проблеми з тиском

Згідно з рекомендаціями здорові значення кров’яного тиску це:

Верхнє значення приблизно 120

Нижнє значення приблизно 80

Перша стадія гіпертензії — це показники 130-139 для верхнього значення та 80-89 для нижнього.

Друга стадія гіпертензії — 140 та вище й 90 та вище відповідно.

Якщо верхні значення тиску вище 180, нижні — вище 120, а також ви відчуваєте біль у грудях, запаморочення, важкість дихання, то цей стан називається «Гіпертензивний криз».

Цей стан вимагає негайно звернутись до лікаря, адже існує високий ризик інфаркту чи інсульту.

Але якщо високий тиск вчасно виявити та проконтролювати, ризики інфарктів та інсультів значно знижуються.

