Топ тривожних ознак, що можуть свідчити про тромб

Тромбоз — це утворення тромба (згустка крові) у кровоносній судині

Тромб являє собою щільний згусток, який може повністю або частково закупорити кровоносну судину, ускладнюючи нормальний перебіг крові. Він може складатися з таких елементів: еритроцити, лейкоцити, тромбоцити, фібрин, плазма. Кровотік у венах набагато повільніший, тому тромби утворюються частіше саме в них.

1 із 4 людей у всьому світі помирає від станів, спричинених тромбозом. Глибокий тромбоз вен та тромбоемболія легеневої артерії — небезпечні та потенційно смертельні медичні стани.

Про тривожні симптоми розповів спеціаліст із судинних захворювань Майкл Тран виданню Cleveland Clinic.

Набряк рук або ніг

У разі тромбозу глибоких вен руки чи ноги кінцівка може набрякати, змінювати колір або бути теплою на дотик. Також через застій крові може з’явитися фіолетовий відтінок.

Лікар рекомендує звернути увагу на набряк, який:

виникає раптово або є більш вираженим

тримається протягом усього дня

не зменшується під час підняття кінцівки

Біль

Раптове виникнення болю невідомого походження (наприклад, схожого на судому ноги) може свідчити про тромбоз.

Але якщо біль триває лише кілька секунд і не повторюється — це, ймовірно, не тромб.

Зміни варикозних вен

Якщо у вас є варикоз, тривожними ознаками тромбозу глибоких вен можуть бути:

вена, яка випинається і не спадає, якщо лягти або підняти ногу

вена, що раптово стала твердою

почервоніння та болючість шкіри навколо варикозної вени

Задишка

У разі тромбу задишка триватиме годинами або навіть днями. Але якщо вам стало важко дихати на секунду і швидко відпустило, це, ймовірно, не тромб.

Біль у грудях

Біль у грудях може свідчити не лише про серцеві проблеми, а й про тромбоемболію легеневої артерії. Він може бути постійним або виникати під час глибокого вдиху.

Кашель із кров’ю

Ще одна ознака тромбоемболії легеневої артерії — кашель із кров’ю.В мокротинні будуть значні виділення.

Прискорене серцебиття

У разі тромбоемболії легеневої артерії серце може намагатися компенсувати стан, працюючи швидше й сильніше. Відчуття серцебиття, «тремтіння» чи перебоїв у роботі цього органу може означати, що серце працює понаднормово, щоб проштовхувати кров через легені.

Низький артеріальний тиск

Якщо серце впродовж тривалого часу б’ється занадто швидко, артеріальний тиск може знизитися, а постачання кисню — погіршитися.

