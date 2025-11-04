- Дата публікації
Топ заборонених продуктів на вечерю: що їсти натомість, щоб не було набряків і зайвої ваги
Дієтологи не рекомендують вживати цю їжу ввечері, щоб уникнути проблем зі сном і травною системою.
Вечеря — це не просто завершення дня, а вкрай важливий ритуал для нашого організму. Саме від того, що ми їмо ввечері, залежить якість сну, робота травної системи і навіть те, як ми почуватимемось вранці. Багато хто помилково вважає, що головне — це не їсти після 18:00, але насправді важливіше вибрати правильні продукти. Дієтологи називають кілька видів продуктів, яких слід уникати перед сном, і радять здорові альтернативні варіанти.
Що не варто їсти на вечерю, щоб уникнути проблем із набряками та зайвою вагою
Смажене м’ясо й жирні страви. Важкі білки й жири уповільнюють травлення та заважають організму відпочивати. Такі продукти можуть викликати печію та відчуття важкості у шлунку. Натомість оберіть варене чи запечене м’ясо птиці, парову рибу й овочевий омлет. Така їжа легше засвоюється і не перевантажує шлунок.
Кава, шоколад і енергетики. Кофеїн стимулює нервову систему навіть через кілька годин після споживання, що ускладнює засинання. Шоколад також містить кофеїн і цукор, який може викликати стрибок енергії перед сном. Ввечері краще пити трав’яний чай з ромашкою, мелісою та м’ятою. Ці напої допомагають розслабитися й налаштовують організм на спокійний відпочинок.
Білий хліб, макарони й солодка випічка. Прості вуглеводи швидко підвищують рівень цукру в крові, а потім різко його знижують. У результаті — нічне відчуття голоду, тривожний сон і ризик набору ваги. Найкраще повечеряти гречкою, кіноа чи вівсянкою на воді, такі продукти містять повільні вуглеводи, які дають ситість без шкоди для сну.
Алкоголь. Попри відчуття розслаблення, алкоголь порушує фази сну й заважає організму повноцінно відновлюватися. Окрім того, він провокує зневоднення і набряки. Натомість можна випити склянку теплої води з лимоном чи безалкогольний напій із м’якими заспокійливими травами.
Солоні й копчені продукти. Сіль затримує рідину в організмі, викликає набряки й навантажує нирки. Копчені ковбаси й риба містять багато натрію і консервантів. Легкий та поживний варіант вечері — тушковані чи запечені овочі, невелика порція сиру, йогурт без добавок.