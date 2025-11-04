Топ заборонених продуктів на вечерю: що їсти натомість, щоб не було набряків і зайвої ваги

Що не можна їсти на вечерю / © Freepik

Реклама

Вечеря — це не просто завершення дня, а вкрай важливий ритуал для нашого організму. Саме від того, що ми їмо ввечері, залежить якість сну, робота травної системи і навіть те, як ми почуватимемось вранці. Багато хто помилково вважає, що головне — це не їсти після 18:00, але насправді важливіше вибрати правильні продукти. Дієтологи називають кілька видів продуктів, яких слід уникати перед сном, і радять здорові альтернативні варіанти.

Що не варто їсти на вечерю, щоб уникнути проблем із набряками та зайвою вагою