Тотальне мінно-вибухове ураження тіла: дворічного Артема та його родину з Маріуполя врятували у львівському "Охматдиті"

Тотальне мінно-вибухове ураження тіла: дворічного Артема та його родину з Маріуполя врятували у львівському "Охматдиті"

Колону автомобілів, в одному з яких їхав хлопчик з батьками, росіяни обстріляли з "Градів" на під’їзді до Запоріжжя.

До львівського "Охматдиту" доставили двох хлопчиків з Маріуполя, які отримали травми внаслідок обстрілів російських окупантів. Рятуючись від війни, сім’ї обох дітей евакуювалися до Запоріжжя на власних авто. Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні.

Колону автомобілів росіяни обстріляли з «Градів» вже на під’їзді до Запоріжжя. Бабуся двохрічного Артемка пані Світлана каже, що окрім неї та внука, в автомобілі були дідусь, батьки хлопчика та його дядько. Усі, окрім жінки, отримали важкі поранення. Спершу їх госпіталізували до Запоріжжя, а згодом – до Львова. Вона згадує, як тоді її донька, мама Артема йшла на зустріч машинам, падала, непритомніла, дивилася їй в очі, кажучи, що це кінець.

Лікарі діагностувлаи у хлопчика тотальне мінно-вибухове ураження тіла. Сьогодні його здоров’ю вже нічого не загрожує.

13-річний Іван поступив у важкому стані. У нього відкрита черепно-мозкова травма, відкрита травма грудної клітки, множинні мінно-вибухові ураження черевної порожнини, верхніх і нижніх кінцівок тощо. Він прибув з апаратами зовнішньої фіксації.

Зі слів медиків, йому провели низку обстежень, скорегували терапію. Зараз він у свідомості та самостійно їсть. Мама хлопчика пані Марія каже, що під час обстрілів син прощався зі життям, але вижив, бореться та мріє стати футболістом.

Важкопоранені діти та цілі сім'ї з обстріляних колонн маріупольських біженців доправлені спецвагонами «Укрзалізниці» до Львова.

«Лікарі без кордонів» / MSF у співпраці з «Укрзалізницею», Запорізькою лікарнею та львівськими лікарнями та МОЗ організували спеціальний потяг для транспортування поранених пацієнтів із Запоріжжя до Львова.