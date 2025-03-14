Трамп може тиснути на Путіна задля досягнення перемир'я: у Newsweek назвали важелі впливу

Найкращим варіантом є посилення тиску на експорт нафти та газу з Росії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може зробити "руйнівні" речі для російської економіки, аби тиснути на Москву та змусити її прийняти мирну угоду з Україною.

Що Трамп може зробити, намагаючись домовитися з РФ, оцінили аналітики для Newsweek.

Експерти наголошують: незважаючи на важкі економічні санкції з боку Заходу, диктатор РФ Володимир Путін веде повномасштабну війну в Україні вже три роки.

"Реакція Путіна на пропозицію про 30-денне припинення вогню довела, що Росію нелегко буде переграти. Оскільки він чітко дав зрозуміти, що готовий до угоди лише за умови, що вона включатиме умови, на які Києву буде складно погодитися", - йдеться у матеріалі.

Ймовірно, найкращим варіантом є посилення тиску на експорт нафти та газу з Росії, які є основними джерелами доходів країни та допомагають їй платити за війну, вважають аналітики.

"Якщо ви намагаєтеся досягти швидкого врегулювання конфлікту в Україні, це те, чого ви прагнете - продовження продажу [російських] енергоносіїв. Це єдине, що залишилося", - зауважила старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Емілі Кілкріз.

З її слів, Білий дім може сумніватися щодо "повномасштабного підходу до енергетичних санкцій проти Росії, бо це може викликати додаткові потрясіння" під час зростання економічної невизначеності в країні через торговельну політику президента.

"Президент Трамп прийшов до влади, пообіцявши знизити ціни на нафту вдвічі. Це підкреслює, наскільки тонку голку йому доводиться нанизувати у відносинах з Росією в енергетичній сфері. Я підозрюю, що вони будуть дуже обережними щодо санкцій, які можуть призвести до витіснення російських барелів з ринку", - каже експерт з питань енергетики в Інституті Бейкера Університету Райса Марк Фінлі.

Своєю чергою, експерти з питань енергетики вважають, що посилення санкцій проти енергетичного сектору розлютить Москву. Зокрема, це також вимагатиме постійної співпраці з союзниками тоді, коли Трамп відкрито ворогує з Канадою, ЄС та іншими країнами через тарифи, зазначив Фінлі. Саме тому, наголошує експерт, "змусити союзників говорити в один голос з цього приводу буде складніше в наші дні".

Дональд Трамп, ймовірно, визнав цю дилему у своїх словах, наголосивши, що Штати можуть вжити руйнівних заходів проти економіки РФ: "У фінансовому сенсі ми можемо зробити речі, що дуже погані для Росії. Це було б руйнівно для Росії. Але я не хочу цього робити, тому що я хочу бачити мир".

У Newsweek наголошують, що умовна підтримка Путіним 30-денного припинення вогню показала, з якими викликами стикаються США та Україна, намагаючись переконати РФ закінчити війну. "Фюрер" заявив, мовляв, Москва "безумовно, підтримує це". Втім, очільник Кремля також наголосив, що "є питання, які ми повинні обговорити", перш ніж РФ погодиться, зокрема, чи буде Україна продовжувати отримувати західну військову допомогу під час припинення вогню.