Трави для здоров'я: що лікує чай з чебрецю і кому його потрібно пити

Чаї з різних трав досить популярні серед українців. Але перед тим, як запарювати їх, потрібно дізнатися все про їхні властивості. Стосується це і чебрецю. Наприклад, декому вживати його заборонено, а іншим він допоможе позбутися проблем зі здоров'ям. Що лікує чай з чебрецю — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви любите натуральні чаї, можете почати пити чебрець, якщо він вам підходить і не принесе проблем зі здоров'ям. Ця рослина містить чимало корисних речовин. Зокрема, в ній можна знайти вітаміни групи А, В, К, Р, Е, С, а також кальцій, магній, залізо, калій, натрій, фосфор, цинк, ще феноли і флавоноїди.

Але обов'язково спочатку потрібно розібратися, для чого саме п'ють чай з чебрецем. Лікарі радять звернути на цю рослину увагу тим людям, які мають певні проблеми:

бронхіт;

стоматит;

застуда;

плеврит;

діарея;

метеоризм;

гельмінтоз;

плеврит;

хвороби сечостатевих шляхів;

астма;

розлади нервової системи;

тонзиліт;

депресія;

алкоголізм;

анемія;

імпотенція;

зайва вага;

низький імунітет.

Звичайно, перед тим як вживати чай з чебрецю, рекомендовано спочатку порадитися з лікарем.

Чай з чебрецем: користь і шкода

За словами медиків, якщо у людини сильний кашель, то чай з чебрецем допоможе їй покращити дихання, адже рослина стимулює процес відхаркування.

А ще такий чай допоможе боротися з гельмінтами, посилити статевий потяг та навіть стимулювати роботу шлунку.

Варто пити чебрець під час схуднення, адже завдяки корисним речовинам, які входять до його складу, він зменшує відчуття голоду.

В чебрецю є вітамін В6, який позитивно впливає на деякі нейромедіатори — саме ці речовини допомагають передати електрохімічний імпульс — в мозку. Вони безпосередньо пов'язані з гормонами стресу. Тому щоденне вживання чаю з чебрецю поліпшує настрій, знижують симптоми стресу.

Також ця рослина містить вітамін С (антиоксидант), який стимулює вироблення білих клітин крові (лейкоцитів), що є важливою складовою імунної системи людини. Цей вітамін потрібен для того, щоб в організмі вироблявся колаген, який потрібен для відновлення тканин, судин, клітин, м'язів.

Чебрець багатий на каротиноїди, тому він корисний для зору. Фахівці впевнені, що ці речовини також боряться з вільними радикалами, запобігаючи появі катаракти.

Є в цій рослині калій, який дуже потрібен м'язовій тканині людини, зокрема позитивно впливає на роботу серцевого м'язу. Цей мікроелемент регулює водно-сольовий баланс в організмі і допомагає запобігти інсульту.

Завдяки залізу в складі чебрецю, такий напій "розганяє кров". Тому чай потрібно пити тим чоловікам, у яких є проблеми з ерекцією.

А ось фенольні антиоксиданти в рослині (лютеїн та зеаксантин) допомагають боротися з вільними радикалами і знижувати ризик розвитку онкології. Вони ж уповільнюють всі процеси старіння.

Тимол, ще одна речовина, яка міститься в чебреці, значно знижує ризик розвитку грибкових і вірусних інфекцій.

Як бачите, чай з чебрецем можуть пити не лише люди, в яких є певні проблеми зі здоров'ям, але й ті, хто хоче покращити своє самопочуття. Однак, не варто бігти в аптеку і купувати цю чудо-рослину. Адже завжди є "але", на які потрібно звернути увагу.

Чай з чебрецю: протипоказання

Такий напій не рекомендовано пити:

вагітним жінкам;

дітям до трьох років;

людям з захворюваннями нирок, печінки чи шлунку;

людям, які схильні до розвитку алергії.

Як правильно заварювати чебрець для чаю

Заварювати чебрець дуже просто. Вам знадобляться:

дві склянки води, яка була доведена до кипіння;

1 столова ложка сушеного чебрецю.

Заливаєте рослину окропом і чекаєте приблизно 10 хвилин. Тепер можна насолоджуватися смачним і корисним напоєм.

Варто пам'ятати і про деякі застереження. Навіть тим людям, яким дозволено вживати чебрець, не варто випивати понад 500 мл такого чаю на день. Також його заборонено пити постійно. Медики радять вживати курсом протягом двох тижнів, а потім робити перерву на 14 днів.

Інколи в чай додають інші інгредієнти для посилення смаку чи корисних властивостей.

Чи можна пити чебрець на ніч

Щоб швидко заснути і добре спати цілу ніч, напередодні того моменту, як ви лягаєте в ліжко, потрібно випити склянку чаю з чебрецем, м'ятою, мелісою і ромашкою. Таке зілля допоможе заспокоїти нервову систему, підготує організм до відпочинку. Також напій підтримує людей з алкоголізмом.

Читайте також: