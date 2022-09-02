Тренер з фітнесу поділився простими порадами, як спалити жир на животі за лічені тижні

Багатьох хвилює запитання, як спалити жир на животі за короткий термін. А тому тренер з фітнесу Пол Ревелія поділився своїм досвідом та думками з цього приводу. Читайте, як позбутися жиру на животі, в матеріалі ТСН.ua.

В своєму відео на YouTube-каналі відомий бодібілдер та фітнес тренер Пол Ревелія ділиться простими порадами, як спалити жир на животі за лічені тижні. На його думку, ці лайфгаки будуть корисними не лише тим, хто лише починає свій шлях у фітнесі, але й професіональним бодібілдерам.

Насамперед, він пропонує використовувати один з спеціальних застосунків, які допомагають відстежувати, що ви їсте. Проте, він не рекомендує відразу вносити якісь зміни в свій раціон. Навпаки, нехай це буде ваш звичайний день, просто підходьте до споживання відповідальніше. Існує загальновизнана мудрість: потрібно споживати на 0,5 кг ваги споживати не більше грама білка.

Друга порада Ревелія полягає в тому, щоб збільшувати рівень фізичної активності щодня. Якщо підходити до цього з усією серйозністю, то вже зовсім скоро можна побачити позитивні зміни в своєму тілі. Також він рекомендує поглянути на калорії, які ви споживаєте, і на рівень активності. Пам'ятайте, що ви повинні спалювати більше, ніж споживаєте, щоб жир на животі почав пропадати.

При цьому, не потрібно виконувати вправи, які вам не до вподоби. Спалювати жир на животі можна за допомогою простої прогулянки чи піднімання ніг. Знайдіть те, що вам подобається, тоді спалювати енергію буде простіше. А ось скручування, на думку Пола, більше підходять, якщо ви хочете наростити м'язи, а ось від жиру на животі вони майже безсилі.

Остання порада від Ревелія - регулярно робити фотографії того, як ви виглядаєте. Не обов'язково показувати їх комусь. Просто так зміни, які відбуваються з вашим тілом, будуть помітнішими.