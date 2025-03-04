Три найкорисніші види сиру: обов'язково додайте їх до свого раціону

Ці види сиру допомагають зміцнити імунітет та кістки, а також налагодити роботу щитоподібної залози.
Насправді, кожен сир по-своєму корисний, однак є три види, які вважаються цілющими, бо попереджують розвиток багатьох захворювань, тому їх рекомендовано обов’язково включити до свого раціону.
Які види сирів найкорисніші, їх треба їсти якомога частіше
- Моцарела – це м’який вид сиру, який містить помірну кількість натрію та калорій. У ньому є необхідні пребіотики для зміцнення імунітету й купа мікроелементів, які позитивно впливають на роботу всіх систем організму.
- Фета належить до грецьких сирів, у яких багато солі, але мало калорій. Цей вид сиру містить потужну частку кальцію та вітаміну В2, за рахунок чого сприяє нормалізації репродуктивних функцій і роботи щитоподібної залози.
- Сир із блакитною пліснявою. Цей вид сиру вирізняється блакитними або сірими прожилками і досить гострим смаком. Сир із пліснявою містить багато кальцію, тому допомагає зміцнювати кістки та запобігає розвитку остеопорозу.
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