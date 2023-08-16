Три продукти, які не можна їсти на сніданок: поради стоматолога

Незважаючи на те, що сніданок може бути найважливішим прийомом їжі протягом дня, є кілька продуктів, які ніколи не слід їсти вранці.

Існує ряд продуктів, які є популярними на сніданок, але чи знаєте ви, що можете завдати серйозної шкоди своїм зубам, якщо будете їх регулярно вживати?

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу Woman&Home, аби дізнатися, які продукти краще не їсти зранку.

Стоматолог Абель Азізі розповів: “Щоб запобігти пошкодженню зубів і зберегти здоров'я порожнини рота, важливо уникати певних продуктів, які можуть мати негативний вплив на зуби, особливо вранці, коли природні захисні сили ротової порожнини знижені через зменшення вироблення слини під час сну”.

Доктор Азізі детально пояснив, яких трьох продуктів важливо уникати вранці.

Цитрусові

“Відмова від цитрусових зранку має вирішальне значення для запобігання пошкодженню зубів через їхню високу кислотність, — пояснює стоматолог. — Цитрусові, такі як апельсини, грейпфрути і лимони, містять лимонну кислоту, яка може послабити зубну емаль, роблячи зуби більш вразливими до ерозії і карієсу”.

Апельсиновий сік / Фото: Pexels

Якщо у вас чутливі зуби, це, безумовно, має вас зацікавити. Доктор пояснив наукове підґрунтя: “Ранкове вироблення слини слабке, що знижує природний захист ротової порожнини від кислот, а споживання кислих фруктів у цей час може посилити пошкодження. Бажано обирати менш кислі варіанти сніданку, щоб захистити зубну емаль і здоров'я порожнини рота в цілому”.

Кава

Хоча кава може бути основним продуктом для більшості під час сніданку, доктор Азізі застерігає від гарячого напою, якщо ви хочете уникнути жовтих зубів або навчитися відбілювати зуби в домашніх умовах. “Рекомендується уникати кави вранці, щоб запобігти пошкодженню зубів через її подвійний вплив — кислотність і потенційне фарбування. Кава кисла за своєю природою і з часом може поступово руйнувати зубну емаль, особливо якщо її вживати натщесерце, коли вироблення слини знижується”.

Кава / Фото: pixabay.com

Стоматолог додає: “Крім того, темні пігменти кави можуть призвести до зміни кольору зубів, що погіршує їх естетичний вигляд. Щоб захистити здоров'я порожнини рота, бажано звести до мінімуму споживання кави вранці і подумати про те, щоб прополоскати рот водою після вживання кави, аби допомогти пом'якшити її вплив”.

Солодкі пластівці та випічка

“Відмова від солодких каш і випічки вранці має важливе значення для запобігання пошкодженню зубів через високий вміст цукру і потенційну здатність сприяти розвитку карієсу”, — зазначив лікар.

Кекси / Фото: pixabay.com

“Солодкі каші та випічка створюють середовище, сприятливе для росту шкідливих бактерій у роті, оскільки вони є постійним джерелом цукру, яким харчуються бактерії, що призводить до вироблення кислоти та ерозії емалі. Споживання цих продуктів на початку дня, коли потік слини зменшується під час сну, посилює ризик пошкодження. Вибір альтернативних варіантів сніданку зі зниженим вмістом цукру може допомогти захистити зубну емаль і підтримати здоров'я порожнини рота в довгостроковій перспективі”, — підсумував доктор Азізі.

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