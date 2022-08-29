Три спеції, які можна використовувати, якщо у вас високий кров’яний тиск

Кажуть, що "різноманітність — це приправа життя". Високий кров'яний тиск або навіть офіційний діагноз "гіпертонія" можуть означати необхідність внести певні корективи у ваш спосіб життя.

В разі підвищення артеріального тиску такі продукти як лосось, авокадо і темна листова зелень можуть допомогти знизити його рівень. Дослідження також довели пряму залежність між рівнем артеріального тиску та споживанням солі. Проте, уникнення продуктів з високим вмістом натрію є ще одним способом ефективно підтримувати показники артеріального тиску в межах норми.

За даними Американської кардіологічної асоціації, загальне правило полягає в тому, щоб не перевищувати 2300 міліграмів натрію на день.

Дорослим, особливо тим, хто має гіпертонію або схильність до цього захворювання, слід обмежити споживання приблизно 1500 міліграмів натрію на день. Щоб пояснити це в перспективі, одна чайна ложка кухонної солі містить 2325 міліграмів натрію, що лише на 25 міліграмів перевищує рекомендовану добову норму для середньої людини.

Ось які спеції дієтологи пропонують використовувати, якщо у вас високий тиск.

Куркума

Куркума — це неймовірно ароматна спеція, яка добре відома своїми протизапальним ефектом.

Ця спеція потенційно підвищує поживні речовини інших продуктів, таких як картопля, яка також може природним чином знижувати артеріальний тиск завдяки великій кількості калію.

Обирайте поєднання куркуми з чорним перцем. Так ваш організм краще засвоїть та використає цю смачну спецію.

Часниковий порошок

Хоча часниковий порошок, можливо, не такий потужний, як свіжий або подрібнений, він залишається популярною спецією, яка може додати смаку будь-якій страві.

Часник чудово впливає на імунну систему.

Регулярне споживання часнику може навіть допомогти знизити артеріальний тиск.

Одна чайна ложка часникового порошку містить незначну кількість 1,86 міліграма натрію. А в чайній ложці кухонної солі міститься 2325 міліграмів.

Але вживайте цю спецію в помірній кількості під час приготування їжі та читаючи інформацію про поживну цінність часникового порошку. Головне, щоб це був саме часниковий порошок, а не часникова сіль, яка містить 1960 міліграмів натрію на чайну ложку!

Копчена паприка

Копчена паприка є чудовим доповненням до багатьох пікантних страв і вона може забезпечити копчений смак без додавання солі й консервантів.

Паприка має здатність регулювати рівень цукру в крові та допомагає боротися із запаленням, але лише в разі регулярного споживання.

Отже, для тих, у кого високий кров’яний тиск і ненаситна тяга до гострого та насиченого смаку, паприка може бути ідеальним вибором.

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