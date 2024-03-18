Трирічна дівчинка з рідкісним захворюванням не може припинити їсти стіни, диван і скло

Матір звернулася по допомогу через рідкісне захворювання своєї доньки, яка "їсть будинок".

Про це пише Metro.

25-річна Стейсі А'Гірн повинна постійно контролювати трирічну Вінтер, щоб вона не гризла потенційно небезпечні предмети. У дівчинки діагностували аутизм, і вона страждає на незвичайний розлад харчової поведінки Піка, який спричиняє потяг до неїстівних предметів.

Стейсі спіймала Вінтер за тим, що вона об'їдала штукатурку зі стін, поролон дивану та гризла бічну частину стільчика для годування. Жінка з тривогою спостерігала, як її донька розбиває фоторамки і намагається з'їсти уламки скла. Дівчинка навіть почала прокидатися вночі, щоб погризти своє ліжечко та ковдру, в якій вона спить.

Стейсі А'Гірн із донькою / Фото: SWNS

Британка сказала: "Вона буквально з'їдає весь будинок. Я купила новенький диван, а вона відгризла від нього шматки. Вона дуже вибаглива до звичайної їжі, але може сидіти і їсти губку. Вона розбила близько восьми фоторамок і намагалася з'їсти скло. Попри все, вона знаходить спосіб з'їсти те, що їй не можна. На щастя, вона ніколи не завдавала собі шкоди, оскільки я дуже пильно за нею стежу. Але це робота на повний робочий день".

Стейсі вперше помітила, що Вінтер тягне щось до рота, коли була ще дитиною, але не думала, що це було чимось серйозним. Вінтер досягала звичайних віх розвитку – наприклад, розмовляла та ходила – приблизно до 13 місяців, коли все змінилося "за одну ніч". Вона стала невербальною, а її незвичні харчові звички почали посилюватися, що спонукало Стейсі звернутися до свого медичного відвідувача, який направив її до лікарів.

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У січні 2024 року, після подальших тестів і діагнозу Піка, Вінтер також поставили діагноз аутизм.

Стейсі розповіла: "Діти завжди беруть до рота різні предмети, але коли вона почала робити це часто, я почала думати, що це ненормально. Піка може бути більш поширеним явищем у дітей з аутизмом, який є і у Вінтер. Я думаю, що це сенсорна річ, і вона жадає різних текстур. У неї дуже важка форма аутизму, тому вона мало розмовляє і має деякі проблеми з поведінкою".

Дівчина їсть поролон дивану / Фото: SWNS

Також мама заскочила дівчинку за поїданням наповнювачів іграшок, рослин і воску зі свічок.

"Я саджаю Вінтер на стільчик з їжею, але вона обирає їжу на стільчику. Аутизм дуже впливає на її сон, і вона часто прокидається. Її Піка дуже часто виходить погратися вночі. Вона прокидається о 2 годині ночі, і я застаю її за поїданням ліжечка та ковдри. Це виснажливо – стежити за нею 24 години на добу 7 днів на тиждень, але у мене вже склався гарний розпорядок дня, і я розумію її потреби", - поділилася вона.

Стейсі виявила, що "сенсорні ігри" допомогли відволікти Вінтер.

Трирічна Вінтер / Фото: SWNS

Вона додала: "Дітям з аутизмом подобаються сенсорні речі, до яких можна доторкнутися, або звуки. Я купила для неї жувальне намисто, спеціально розроблене для людей з Пікою, яке вона може жувати з різними текстурами. Також вона їсть макарони різної форми, які вона може помацати чи погратися з ними. Лікарі сказали, що ми мало що можемо зробити. Це не дуже добре для неї, але не дуже небезпечно – якщо це не скло. Я просто маю дуже уважно за нею стежити і сподіваюся, що вона з часом виросте з цього".

Нагадаємо, у Китаї немовля народилося із 10-сантиметровим хвостом. Це надзвичайно рідкісний випадок.

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