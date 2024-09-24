Тривалий сон вихідними може бути корисним: що з’ясували вчені

Водночас вчені зазначають, що наздоганяльний сон не слід використовувати в надлишку.

Для багатьох вихідні стають бажаним часом для відпочинку від ранніх прокидань у будні та шансом добре виспатися. Якщо ви належите до таких людей, не варто картати себе, адже вчені довели, що тривалий сон вихідними сприятливо впливає на здоров'я.

Про це йдеться дослідженні Європейського товариства кардіологів (ESC), повідомляє Real Simple.

Додатковий сон вихідними після недосипань під час робочого тижня може покращити здоров'я серця.

Вчені дослідили дані понад 90 тис. людей, які брали участь у проєкті UK Biobank. Вдалося встановити, що в тих, хто віддавав перевагу додатковому сну вихідними, на 20% знижений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

"Зв'язок стає ще вираженішим серед людей, які регулярно відчувають нестачу сну в будні", – каже співавтор дослідження Яньцзюнь Сонг із лікарні Фувай Національного центру серцево-судинних захворювань у Пекіні.

Навіщо людині сон?

Сон – невід'ємна частиною здорового способу життя. Він відіграє життєво важливу роль у загальному благополуччі.

"Якщо в контрольній групі є люди, які недосипають у будні і не висипаються у вихідні, це може бути одним із пояснень цього висновку – ризик несприятливих наслідків для здоров'я досить високий, коли сон постійно скорочується", – сказала фахівчиня зі сну докторка Ребекка Роббінс.

Сон дозволяє мозку і тілу відновити функції за одну ніч. Коли людина уникає сну або обмежує його, тіло повільно припиняє функціонувати ефективно.

"Найоптимальніші результати для здоров'я спостерігаються у людей, які можуть висипатися", – сказала Роббінс.

У середньому фахівці рекомендують ідеальну тривалість сну для дорослих від семи до дев’яти годин. А дітям і підліткам потрібно від восьми до 12 годин сну. Якість сну і розклад дня змінюються з віком, однак підтримка міцного циркадного ритму може допомогти уникнути несприятливих наслідків для здоров'я.

Як покращити сон?

"Лягайте спати на 15 хвилин раніше щоночі, поки ви не отримаєте від 7 до 9 годин реального сну", – порадила Роббінс.

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Тільки-но почнете досягати своїх цілей, увімкніть режим релаксації, який допоможе заспокоїтися перед сном і викликати сонливість – запаліть свічку, випийте чашку чаю, зробіть запис у щоденнику тощо. Коли настане час засинати, подбайте про достатню темряву в кімнаті, використовуючи щільні штори або маску для очей.

Роббінс зазначила, що наздоганяльний сон не слід використовувати в надлишку.

"Уникайте сну більше однієї години у вихідні. Замість цього погасіть будь-який брак сну коротким сном тривалістю від 15 до 20 хвилин", – порадила докторка.

Навіть 15 хв. позитивно вплинуть на недосипання.

Акщо ви страждаєте від безсоння, уникайте денного сну. Натомість зосередьтеся на покращенні сну вночі.

Нагадаємо, професо з галузі психіатрії Кріс Фокс розповів, скільки годин потрібно спати на день, щоб не старіти.

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