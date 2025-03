Тривожність і не лише: 5 побічних ефектів, які спричиняє надмірне вживання кави

Фахівці рекомендують випивати не більше 28 чашок кави на тиждень, тобто приблизно 4 чашки кави на день. Однак вживання цього або інших кофеїновмісних напоїв в більшій кількості може негативно вплинути на здоров'я, зокрема на тривалість життя. Передозування кофеїном нерідко викликає неприємні побічні ефекти для здоров'я.

Тривожність

Середньостатистична чашка кави вагою 225 грамів містить 95 міліграмів кофеїну. Отже, якщо людина випиває більше ніж 4 чашки кави, вона вживає приблизно 500 міліграмів кофеїну на день. Одне дослідження Journal of Psychopharmacology повідомляє, що споживання кофеїну на такому рівні може спричинити високий рівень стресу, тривожності та навіть депресії. Дослідження показує, що вживання понад 1000 міліграмів кофеїну на тиждень навіть провокує високу тривожність.

"Попри те, що про тривожність та стрес варто поговорити з медичним працівником, особливо щодо вашого психічного здоров’я, важливо також оцінити споживання кофеїну з цим фахівцем і обговорити покращення споживання кофеїну надалі", — зазначається у дослідженні.

Порушення режиму сну

Регулярне вживання кави може спричинити проблеми з нормальним режимом сну, особливо якщо ви насолоджуєтеся чашкою кави вдень. В одному дослідженні було оцінено 197 учнів старших класів — змішана кількість користувачів із помірним споживанням кофеїну повідомила про раннє ранкове пробудження та денну сонливість порівняно з групою, яка вживала меншу кількість кофеїну.

"Хоча регулярне вживання кави має багато користі для здоров’я, зведення щоденного споживання кави до мінімуму і лише вранці, може покращити ваш нічний сон", — наголошують спеціалісти.

Прискорення пульсу

Як показало дослідження, вживання 100 міліграмів кофеїну щогодини до 5 годин не призвело до збільшення частоти серцевих скорочень. Але вживання значної кількості може призвести до зміни ритму серцебиття.

"Але для цього знадобиться споживання значної кількості кофеїну", — йдеться у матеріалі.

Нервозність

Ви напевно помічали, що після великої кількості чашок кави руки можуть тремтіти? Насправді це визначається як передозування кофеїну, яке, за даними Healthline, може викликати головний біль, нервозність, проблеми зі сном та прискорене серцебиття.

"Якщо ви відчуваєте будь-який із цих важких потворних побічних ефектів, коли ви п’єте занадто багато кави, вам слід звернутися по медичну допомогу", — радять фахівці.

Відчуття втоми

Природно, що люди нерідко звертаються до кави чи інших напоїв з кофеїном, якщо відчувають втому. Проте вживання його надмірної кількості, особливо з додаванням цукру, має негативний ефект. У дослідженні Innovations in Clinical Neuroscience встановили, що в учасників, яким давали певну кількість напоїв із кофеїном для отримання енергії, виникала психічна втома.

"Кофеїн зазвичай спричиняє зниження рівня енергії. Але коли він вичерпується, найкраще поповнити його до того, як плануєте йти спати, замість того, щоб вживати більше кави, яка не дасть вам заснути. Тому що порушення сну пізніше спричинить ще більшу втому протягом дня, що створює порочне коло", — завершили у виданні.

