"Троянський кінь" проти раку: у Британії запустили революційну терапію агресивної онкології

Лікування раку

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Пацієнти з агресивною мієломою у Великій Британії стануть першими у світі, хто отримає доступ до інноваційного препарату Blenrep, який діє за принципом «троянського коня». Ліки проникають до ракових клітин та знищують їх зсередини.

Про це повідомляє The Guardian.

Новий лікарський засіб білантамаб мафодотин проникає безпосередньо до ракових клітин мієломи та знищує їх, уповільнюючи прогресування хвороби довше за стандартні методи лікування.

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Першими лікування отримають близько 1500 пацієнтів із множинною мієломою, у яких раніше не було ефекту від інших препаратів першої лінії. Терапія базується на таргетних антитілах і вводиться внутрішньовенно в поєднанні з іншими медикаментами.

Професор Пітер Джонсон, національний клінічний директор з онкології NHS England, зазначив, що цей препарат дає пацієнтам шанс на тривалу ремісію і більше часу з близькими.

Пацієнти, які вже проходили лікування, повідомляють про суттєве покращення стану. Зокрема, 60-річний Пол Сільвестр, у якого мієлому діагностували торік, відзначив «разючий» ефект препарату і настання ремісії.

Нагадаємо, вчені заявили, що за пів століття смертність від раку знизилася на 22%, але кількість випадків зросла на 50%.

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