Тромби, пошкодження серця і "цитокіновий шторм": українців попередили про тяжкі ускладнення COVID-19

Коронавірус негативно впливає на серце.

Проблеми із серцево-судинною системою виникають у близько 20% пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусом. Люди, які до інфікування COVID-19 мали проблеми із серцево-судинною системою, є більш вразливими до тяжкого перебігу коронавірусу чи смерті. А у тих, в кого не було скарг на серцево-судинну систему, через недугу розвиваються такі проблеми.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я з посиланням на дослідження.

Зазначається, що коронавірус спричиняє ушкодження міокарда і порушення функції серця. Йдеться про вплив на серцевий м’яз, який викликає запалення міокарда, а у важких випадках – утворює навіть рубці.

Окрім того, запалення міокарда може спричиняти так званий "цитокіновий шторм", який є потенційно летальною реакцією імунної системи. Коронавірус може стати причиною серцевої недостатності.

Також у хворих на COVID-19 є ризики запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це може призвести до утворення тромбів та підвищення ризику ішемії чи інсульту, зменшення рівню кисню в крові.

"Під час зниження рівня кисню в крові (коли сатурація падає дуже низько) серцевий м’яз більше не отримує його достатньо від легень, відбувається подальше пошкодження серця", - пояснили у МОЗ.

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Як уточнюється, дослідження щодо того, як саме коронавірус спричиняє розвиток міокардиту та є частою причиною серцевої недостатності, ще тривають. Але вже зараз можна вакцинуватися і уникнути тяжкого перебігу COVID-19 та смерті.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, українцям розповіли, які проблеми зі здоров'ям найчастіше зберігаються після коронавірусу.

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