Троє людей померли від нового вірусу, який вбиває протягом 24 годин: відомі симптоми

Місто в Бурунді закрито на карантин.

Місто в Бурунді, Західна Африка, закрили на карантин після спалаху невідомого вірусу, який викликає кровотечу з носа.

Представники охорони здоров'я країни кажуть, що вони вже виключили Еболу та Марбург.

Про це пише mirror.co.uk.

Загадковий вірус викликає такі симптоми, як лихоманка, головний біль, запаморочення та блювоту.

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Повідомляється, що район Базіро закрили на карантин після того, як двох інфікованих перевели туди для лікування.

Медсестра з медичного центру Мігва сказала, що хвороба «вбиває швидко», причому всі три випадки смерті настали протягом 24 годин після появи симптомів у пацієнта.

Міністерство охорони здоров'я Бурунді уважно вивчає вірус.

Це сталося після того, як на початку березня сусідня Танзанія оголосила про спалах хвороби Марбург, а Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про дуже високий ризик для сусідніх країн.

У липні минулого року лікарів було відправлено до Бурунді для розслідування таємничої "носової кровотечі" на півдні Танзанії, яка забрала життя трьох людей.

Нагадаємо, у Бразилії 36-річну жінку поховали живцем у гробниці. Її доставили до місцевої лікарні із серйозними травмами голови.

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