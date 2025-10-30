Три "магічні" рослини, які врятували тисячі життів: що насправді приховують "відьомскі трави"

Беладонна / © Фото з відкритих джерел

З наближенням Геловіну знову оживають історії про відьом і їхні зілля. Беладонна, мандрагора та полин — три рослини, які в народних уявленнях уособлювали магічну силу, — насправді мають важливе місце в історії медицини. Їхні властивості вивчають і сьогодні, адже саме з них отримано речовини, що стали основою сучасних лікарських препаратів.

Про це повідомило видання Sciencealert.

Беладонна

Беладонна (Atropa belladonna), або паслін смертоносний, — одна з найвідоміших рослин із «відьомського» фольклору. У перекладі з італійської її назва означає «прекрасна жінка». У добу Відродження сік ягід беладонни використовували для косметичних цілей: жінки закапували його в очі, щоб розширити зіниці й зробити погляд привабливішим.

Однак краса цієї рослини має зворотний бік — вона дуже отруйна. Навіть кілька листків або ягід можуть бути смертельними, а дотик до неї здатен спричинити подразнення шкіри. Попри це, саме беладонна дала науці важливі алкалоїди — атропін і скополамін. Ці речовини блокують дію ацетилхоліну — нейромедіатора, який передає сигнали між нервовими клітинами.

Атропін сьогодні використовують для розширення зіниць під час офтальмологічних оглядів, для лікування брадикардії (уповільнення серцевого ритму), а також як антидот при отруєннях фосфорорганічними сполуками. Скополамін застосовують для профілактики нудоти та запаморочення під час подорожей і після операцій.

Втім, медичне використання беладонни вимагає обережності. У низці країн застерігають від безконтрольного приймання гомеопатичних препаратів із цією речовиною — особливо у дітей, адже можливі судоми й розлади дихання.

Мандрагора

Мандрагора (Mandragora officinarum), ще одна рослина з родини пасльонових, прославилася завдяки своєму кореню, який нагадує людську фігуру. Згідно з давніми легендами, коли її виривати із землі, можна почути «смертельний крик». Через свою незвичну форму й сильнодіючі властивості мандрагора вважалася магічною — її додавали до любовних зіль, амулетів родючості та навіть «літаючих мазей» відьом.

З погляду науки, мандрагора містить ті самі тропанові алкалоїди, що й беладонна — атропін і скополамін. Вони мають психоактивні та спазмолітичні властивості. У минулому цю рослину застосовували як знеболювальний і снодійний засіб.

Дослідження 2022 року описує понад 80 традиційних способів використання мандрагори — від заспокоєння до лікування шлункових розладів і шкірних хвороб. Однак більшість із них не має наукового підтвердження. Екстракти мандрагори можуть допомагати при спазмах травної системи, але водночас здатні викликати сонливість і шкірні подразнення.

Полин

Полин (Artemisia) — ще одна «відьомська» трава, яку вважали засобом від злих духів і захистом у магічних обрядах. Проте її значення в медицині незаперечне. У 2015 році китайська вчена Ту Юю отримала Нобелівську премію за відкриття артемізиніну — сполуки, що виділяється з однорічного полину (Artemisia annua) і використовується для лікування малярії.

У традиційній китайській медицині полин також застосовують у процедурі припікання — спалюють траву поблизу акупунктурних точок для стимуляції кровообігу та загоєння. У європейській фітотерапії його використовують при травних і менструальних порушеннях, а також при нервових станах.

Надземні частини полину містять ефірні олії з камфорою, піненом і цинеолом — сполуками з антибактеріальними та протигрибковими властивостями. Дослідження також показують, що екстракти полину можуть зменшувати запалення шкіри. Водночас рослина здатна викликати алергічні реакції, тому її не рекомендують під час вагітності.

