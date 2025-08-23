Три небезпечні продукти, від яких можна померти

Головна небезпека ревеню криється в його листі, яке містить велику кількість щавлевої кислоти / © Pixabay

Продукти харчування так чи інакше впливають на здоров’я людини. Варто знати про продукти, які краще якомога швидше прибрати зі свого раціону, адже вони здатні викликати передчасну смерть в людини.

Риба Фугу

Вся справа в тому, що в організмі фугу накопичується дуже небезпечна хімічна речовина тетродотоксин, від якого не існує антидоту. Ця отрута приблизно в 1000 разів більш токсична за ціанід і є нейротоксином — він блокує канали між тілом і мозком, вражаючи нервову систему. Як наслідок виникає параліч, відмовляють легені і серце, і тварина або людина, що контактувала з отрутою, помирає протягом декількох хвилин.

Попри це в деяких країнах фугу вважають вишуканим делікатесом.

Сир касу марцу

Сир касу марцу відомий тим, що він містить живі личинки сирної мухи.Касу марцу виготовляють з сардинського пекоріно, схожого на пармезан сорту сиру, додаючи в нього личинки.

Вони прискорюють процес розкладання, через що сир стає дуже м’яким, а всередині навіть рідким.

Ревінь

Ревінь є унікальним продуктом з виразним кислуватим смаком, який широко використовується в кулінарії, але може бути небезпечним.

Головна небезпека ревеню криється в його листі, яке містить велику кількість щавлевої кислоти. Ця речовина у високих дозах може спричинити отруєння, оскільки вона утворює нерозчинні солі кальцію (оксалати), що негативно впливають на роботу нирок. Вживання великої кількості щавлевої кислоти може призвести до нудоти, блювання, діареї та навіть пошкодження внутрішніх органів.

