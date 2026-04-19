Три несподівані продукти, які підвищують рівень холестерину

Високий рівень холестерину у крові провокує утворення так званих бляшок у судинах, через що в них порушується кровообіг. Жирна та оброблена їжа є основним джерелом «поганого» холестерину, який надходить до організму.

Дієтологиня Джессі Федер розповіла про кілька популярних продуктів, які можуть завдати шкоди здоров’ю вашого серця, якщо їх вживати у великій кількості, пише She Finds.

Кокос і кокосова олія

Якщо ви не будете помірковані, вживання занадто великої кількості цього продукту може призвести до підвищення рівня холестерину.

Жирне молоко

Молоко багате на кальцій, вітамін D, калій та інші речовини, і все це корисно для вашого здоров’я, але дієтологиня рекомендує уникати жирного молока, якщо ви хочете знизити рівень холестерину.

«Молоко багате на калорії та жири, зокрема й насичені, — каже вона. — Це може призвести до збільшення маси тіла та рівня поганого холестерину. Збільшення маси тіла та споживання насичених жирів пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань».

Горіхи

Горіхи дуже корисні, їх часто вважають одним із найкорисніших перекусів, і якщо їсти їх у помірних кількостях, вони навіть можуть бути корисними для вашого серця. Однак, як зазначає Федер, ситуація може змінитися, якщо ви їстимете надто багато горіхів і надто часто.

Насправді, всі ці продукти корисні, якщо у вашому раціоні вони присутні в помірній кількості.Тому важливо обмежити вживання кокосової олії, жирного молока та горіхів, якщо ви прагнете знизити рівень холестерину та поліпшити здоров’я серця.

Раніше повідомлялося, що інтенсивне споживання вівса протягом двох днів може знижувати рівень холестерину ефективніше, ніж помірне, регулярне споживання.