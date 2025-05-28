Три предмети побуту містять небезпечні речовини: чим загрожує їх використання

Мікропластик

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Три предмети домашнього вжитку, якими щодня користуються мільйони людей, містять багато небезпечних хімічних речовин. Гастроентеролог доктор Саурабх Сеті закликав негайно позбутися цих речей.

Про це повідомляє видання Mirror.

Ароматичні свічки

Першими у списку «токсичних» предметів доктор Сеті поставив ароматичні свічки.

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«Вони містять фталати, які, як відомо, порушують рівень гормонів і викликають проблеми з диханням», — сказав він.

Йдеться про групу хімічних сполук, які зазвичай використовуються для того, щоб зробити пластмаси, особливо полівінілхлорид (ПВХ), більш гнучкими, міцними та важчими для розриву. Їх часто називають пластифікаторами.

Окрім пластмас, фталати також містяться в засобах особистої гігієни, предметах домашнього вжитку, медичних виробах і навіть пакованні харчових продуктів.

Фталати є ендокринними руйнівниками, тобто вони можуть впливати на гормональні системи в організмі. Вони можуть імітувати або блокувати такі гормони, як естроген і тестостерон.

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Вдихання (наприклад, через ароматизовані продукти) може спричинити симптоми астми та алергії, а також може мати потенційні наслідки для імунної системи у дітей.

«Вибирайте неароматизовані або натуральні свічки, виготовлені з сої чи бджолиного воску», — радить лікар.

Пластикові обробні дошки

Доктор Сеті зазначає, що пластикові обробні дошки також становлять небезпеку.

«З часом вони можуть розкладатися, виділяючи у вашу їжу мікропластик, який може накопичуватися в організмі. Перейдіть на дерев’яну, щоб мінімізувати ризик», — радить він.

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Мікропластик — це крихітні пластикові частинки, часто невидимі неозброєним оком, і вони вважаються шкідливими як для довкілля, так і для здоров’я людини.

Мікропластик може містити токсичні хімічні речовини, що містяться в самому пластику або поглинаються з навколишнього середовища. До них належать:

фталати та бісфенол А (BPA) — ендокринні руйнівники;

важкі метали — як-от свинець або кадмій;

стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) — як-от ПХБ або ДДТ.

Ці хімічні речовини можуть порушувати гормональний баланс, репродуктивне здоров’я, неврологічний розвиток та імунну функцію.

Пошкоджені антипригарні сковорідки

Останні в переліку — подряпані або надщерблені антипригарні сковорідки.

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«Вони містять перфторвуглецеві кислоти, які пов’язують з високим кров’яним тиском, рівнем холестерину та репродуктивними проблемами», — зазначив доктор Сеті.

Велику групу штучних хімічних речовин (поліфторалкільні речовини) використовують для створення продуктів, стійких до води, олії, тепла та плям.

Їх іноді називають «вічними хімічними речовинами», оскільки вони нелегко розкладаються в довкіллі чи в організмі людини.

Вони пов’язані з:

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втручанням у функцію щитовидної залози;

затримкою розвитку у немовлят і дітей;

порушенням репродуктивних гормонів;

підвищеним ризиком раку нирок і яєчок;

підвищеним рівнем холестерину;

пошкодженням печінки;

пригніченою імунною функцією;

зниженою реакцією на вакцинацію (особливо у дітей);

низькою вагою під час народження;

прееклампсією;

проблемами з фертильністю.

«Пошкоджені каструлі можуть виділяти ці частинки у вашу їжу. Тому обов’язково замініть ці каструлі, щойно на них з’являться подряпини чи відколи, або замініть їх безпечнішими альтернативами, як-от нержавійна сталь чи чавун», — радить лікар.

Нагадаємо, раніше лікарі назвали три неочевидні продукти, які часто присутні в нашому щоденному меню і можуть бути причиною того, що людині не вдається схуднути.