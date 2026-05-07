Три продукти, які не варто купувати в супермаркетах: лікар пояснив причину

Австралійський лікар-мікробіом та гастроентеролог доктор Пол Фрумс назвав три популярні продукти, які він ніколи не купує у супермаркетах. За його словами, хоч вони й рекламуються як «здорові», насправді можуть порушувати здоров’я кишечника людей, які цього навіть не підозрюють.

Про це пише Daily Mail з посиланням на відео, опубліковане лікарем соцмережі.

На першому місці в його списку — ароматизовані дитячі йогурти, зокрема яскраві пакетики та баночки, які рекламуються як здорові продукти для ланч-боксів.

«Більшість із них — це десерти з вітамінами, надрукованими на етикетці», — пояснив він.

За словами доктора Фрумса, багато з них містять емульгатори, штучні барвники та велику кількість доданого цукру.

Ці інгредієнти можуть негативно впливати на мікробіом — трильйони бактерій, що живуть у травній системі та відіграють ключову роль у всьому, від травлення до імунітету.

Другий пункт, якого уникає доктор Фрумс, це безцукрові безалкогольні напої та «дієтичні» напої.

Хоча багато споживачів розглядають їх як здоровішу альтернативу солодким напоям, він каже, що штучні підсолоджувачі, що використовуються в них, все ж можуть мати небажані наслідки.

«Аспартам, сукралоза та сахарин можуть змінити мікробіом лише за два тижні», — сказав лікар.

Деякі дослідження, додав він, пов’язують штучні підсолоджувачі з непереносимістю глюкози — коли організму важко належним чином переробляти цукор — попри те, що ці напої рекламуються як «корисніші для вас» варіанти.

«Напій, який рекламується як здоровий вибір, починає поводитися у вашому організмі як цукор», — сказав він.

Останній продукт із супермаркету, якого він взагалі уникає, це упаковані снекові батончики, включаючи батончики з мюслі та протеїнові батончики.

Доктор Фрумс стверджує, що багато батончиків, які рекламуються як зручна здорова їжа, містять багато насіння олій, емульгаторів, цукрових спиртів та довгих списків інгредієнтів, які мало схожі на цільні продукти.

При цьому лікар наголосив, що здоров’я кишечника — це радше довгострокові звички, ніж досконалість.

«Якщо ваша сім’я харчується цільною, справжньою їжею 80 відсотків часу, то випадкові ласощі не матимуть значення. Але якщо ці три продукти з’являються щодня, варто переосмислити це», порадив доктор Фрумс.

