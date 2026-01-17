Три продукти, які провокують появу печії

Печія — поширена ознака порушення травлення / © ТСН.ua

Печія (інакше — зґага) — пекуче відчуття в верхній частині живота, за грудиною, внаслідок підвищення рівня кислотності в шлунку, що супроводжується кислим чи гірким смаком у роті.

Печія переважно реагує на «важку» для шлунка їжу або на недбале ставлення до режиму прийому їжі.

Є три головні продукти, які найчастіше викликають кислотний рефлюкс та печію.

Алкоголь

За даними Національної служби охорони здоров’я, вживання занадто великої кількості алкоголю може викликати кислотний рефлюкс, тому намагайтеся уникати вживання алкоголю якомога більше.

Алкоголь послаблює симптоми нижніх відділів стравоходу, які можуть викликати печію. Вживання значної кількості вина і пива може фактично збільшити кількість шлункової кислоти в організмі, що підвищить ймовірність виникнення печії.

Гостра їжа

Гостра їжа може бути смачною і корисною для вашої імунної системи, але вона є одним з найбільш частих провокуючих чинників печії.

Гостра їжа містить сполуку під назвою капсаїцин, яка, як вважається, уповільнює швидкість травлення. Через це їжа довше залишається в шлунку, що збільшує ризик печії.

Жирні продукти

Продукти з високим вмістом жиру збільшують виникнення симптомів кислотного рефлюксу.

Жирна їжа може розслабити нижній сфінктер стравоходу, дозволяючи шлунковій кислоті виходити з шлунка в стравохід і викликати кислотний рефлюкс.

Як швидко зменшити печію

Допомогти собі можна знанням і дотриманням правил здорового харчування та застосуванням антацидів — засобів, що знижують кислотність шлунку та чинять обволікаючу дію. Їх можна придбати в аптеці без рецепта лікаря. Важливо, щоб препарат нейтралізував лише надлишок соляної кислоти, не перешкоджав фізіологічному процесу травлення та не мав ефекту бумерангу, тобто не викликав вторинної гіперсекреції шлункового соку.

