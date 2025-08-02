Три речі у вашій спальні, які шкодять здоров’ю: що варто негайно викинути

Спальня / © Associated Press

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Старі подушки, синтетичні ароматизатори та зношені матраци можуть отруювати ваше повсякденне життя — лікар радить викинути їх якнайшвидше.

Про це повідомило видання NYT.

Американський гастроентеролог Саурабх Сеті, який навчався в Гарварді, попереджає: найшкідливіше у спальні — не монстри з дитинства, а речі, до яких ми давно звикли. У новому відео в Instagram лікар назвав три найтоксичніші предмети у наших спальнях, які здатні спричинити проблеми зі сном, диханням та загальним самопочуттям.

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Подушки, яким понад 2 роки

Вони накопичують пилових кліщів, піт, алергени, можуть викликати шкірні інфекції та респіраторні захворювання. А ще — втрачають форму й провокують біль у шиї та головні болі.

Синтетичні освіжувачі повітря

За словами лікаря, більшість з них містять фталати, формальдегід і бензол — речовини, пов’язані з астмою, гормональними порушеннями та навіть ризиком онкозахворювань. Їхні аромати здатні викликати мігрень, свербіж або хронічне подразнення.

Старі матраци

Матраци, яким понад 7–10 років, втрачають ортопедичні властивості, накопичують пил, шкіру та мікроби. Це може викликати алергії, хронічний біль у спині та порушення сну.

Лікар радить дотримуватись простого правила: подушки — замінювати кожні 1–2 роки, матраци — не рідше ніж раз на 10 років, а освіжувачі — повністю виключити або замінити на натуральні альтернативи.

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