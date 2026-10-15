Три смачні продукти, від яких ніколи не гладшають: фітнес-тренер назвав низькокалорійні смаколики

Фітнес-тренер Віктор Мандзяк назвав три смачні продукти, від яких не набирають зайву вагу / © Credits

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Наявність зайвої ваги не означає, що потрібно відмовлятися від смачної їжі та виснажувати себе суворими дієтами. Відомий український фітнес-тренер Віктор Мандзяк назвав три доступні та смачні продукти з мінімальною калорійністю, які можна сміливо додавати до раціону без ризику для фігури.

Про це він розповів у соцмережах.

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Першим продуктом, який назвав тренер, стала консервована кукурудза. За його словами, у ній приблизно 65 кілокалорій на 100 грамів. Мандзяк продемонстрував, що цей продукт не лише відносно низькокалорійний, а й смачний.

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Другим продуктом стала квашена капуста. Вона містить близько 20 кілокалорій на 100 грамів. Тренер зазначив, що цей продукт може стати гарним варіантом для тих, хто стежить за харчуванням.

На третьому місці у списку опинилися сливи. Їхня калорійність становить приблизно 45 кілокалорій на 100 грамів.

Водночас Мандзяк наголосив, що проблема зайвої ваги не в тому, що люди люблять смачну їжу. На його думку, важливо розуміти, скільки калорій містять продукти, які людина споживає.

«Чому в тебе зайва вага? Не тому, що ти любиш їсти смачну їжу, а я — ні. Та всі ми любимо смачну їжу. Різниця між мною і тобою лише в одному: я знаю калорійність продуктів», — пояснив він, звертаючись до глядачів і читачів з зайвою вагою.

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