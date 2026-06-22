Тривожна жінка / © ТСН

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Постійна тривожність виснажує, проте її можна приборкати. Психотерапевт Володимир Станчишин розповів, як перетворити тривогу на конкретний план дій та чому не варто уникати власних переживань.

Про це Станчишин розповів у інтерв’ю журналістці Ілоні Довгань.

Що робити з тривожністю — поради психотерапевта

«Ми маємо два універсальні способи працювати тривогою. Ось перший — це погляд із точки зору вічності. Чи те, за що я зараз хвилююся, буде справді важливе для мене хоча би через рік, через 10 років, через 50 років? Що для мене, 40-літнього хлопця, буде важливо через 50 років? Нічого, якщо чесно, взагалі нічого», — зазначив психотерапевт.

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Станчишин пояснив, що такий підхід може звучати як знецінення власного життя, однак він допомагає переосмислити вагу подій і зрозуміти, наскільки значущими є речі, через які людина тривожиться. За його словами, перспектива вічності дозволяє побачити справжню цінність ситуації та чесно відповісти собі на запитання, чи варто витрачати на неї стільки внутрішнього ресурсу.

«Другий спосіб — те, що я найбільше використовую, коли я говорю про тривогу, я всьому ставлю десятку. І кажу, окей, Ілона, давай десятка — це кінець світу. Давайте подумаємо, що найстрашніше буде в тому, що цей ефір провалиться. От що завтра буде найстрашніше? Окей, Ілона, ось твоя кар’єра завалиться. Йдемо ще далі — ми з тобою провели подкаст, він жахливий, просто одні дизлайки. Прийшов тиждень, з тебе всі сміються. Як ти? Що буде з тобою? Окей, ти думаєш, що ти після цього захочеш вчинити самогубство? Бо це також дуже важливо — як далеко ти йдеш в своєму найстрашнішому сценарії. Отже, ми йдемо, зараз в нас є тут висхідна точка. Ти доходиш до дна. Тобто ми йдемо, ми відштовхуємося. Це закінчилося. І тоді розвиднюється», –розповів психотерапевт.

Він зазначив, що в такий спосіб людина фактично проводить експозицію у власній уяві. Вона свідомо стикається зі своїм найгіршим страхом і поступово переконується, що здатна це пережити і не зруйнуватися.

«І виявляється, що там за горизонтом щось може трапитися. І тоді ми можемо щось транспортувати туди», — додав фахівець.

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Не слід уникати тривоги

Пояснюючи, чому важливо не уникати тривоги, Станчишин наголосив:

«Що ми робимо завжди? Ми хочемо про тривогу не думати, про найстрашніші сценарії. А я кажу, давай думати. Тому що нам, по-перше, треба побачити, що я зможу, виявляється, все це витримати. Я ж не померла в кінці. А друге — а тепер я подумаю, яка ймовірність насправді того, що наш з тобою невдалий ефір приведе до цього?»

Психотерапевт звернув увагу, що ймовірність розвитку такого катастрофічного сценарію зазвичай мінімальна. Для цього мала б статися справді виняткова подія. У більшості випадків навіть невдалий ефір не стає фатальним, адже аудиторія залишається, а ситуація не має тих наслідків, які уява часто малює.

«Світ не функціонує в призмі катастрофи. Катастрофа — це наша голова. Звісно, що у світі стаються катастрофи: виверження вулкану, землетрус, цунамі, «чорні лебеді», ще щось. Але коли ми говоримо про соціальні ситуації, про наші страхи соціальних ситуацій, то світ не функціонує в режимі катастроф. Є частина моментів, які ми собі надумуємо, перебільшуємо і тому у нас тривожний розлад», — пояснив фахівець.

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Саме тому, за словами Станчишина, якщо людина шукає універсальні способи впоратися з тривогою, їй не слід прагнути позбутися її повністю. Натомість важливо навчитися заходити в тривогу й проживати її.

«Ми йдемо через точки зору вічності. Ми йдемо через найстрашніший сценарій, щоб дійти до дна і побачити, що потім можна відштовхнутися», — зазначив психотерапевт.

Тестування реальності під час тривоги

Говорячи про ще один спосіб роботи з тривогою, він називав тестування реальності. Коментуючи ситуацію масованих атак на Україну, коли людина залишається вдома під час обстрілів, він пояснює:

«Ми тестуємо тривогу на реальність. Дивись, якщо я сиджу в туалеті, летять ракети, 100 «Шахедів», балістика, і ти сидиш в Києві в панельці, яка складається, і в тебе є висока тривога. І коли ти в ту саму секунду, такий самий ти, але сидиш в Закарпатській області, в Ужгороді, де немає комендантської години. Тоді ми будемо говорити про те, що ми робимо з тривогою київською».

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Станчишин підкреслив, що людина має оцінити, наскільки її тривога відповідає реальності. Якщо небезпека справді існує, така реакція є природною і виправданою.

«Коли в нас є висока тривога, в нас є тільки одне рішення — мати план. Тривога потрібна нам, щоб попередити нас про небезпеку для того, щоб ми могли скласти план, як врятувати своє життя. Тому ми всі, від початку повномасштабного вторгнення, знаємо, що у нас має бути тривожний рюкзачок. Коли у мене є план, я чую повітряну тривогу, це піднімає тривогу і це нормально. Це означає, що моє тіло функціонує добре. Чи це добре для мого тіла? Недобре. Але війна — це недобре. Я не можу врятувати тебе від війни. Психотерапевт не врятує тебе від тривоги. Він навчить тебе бути цією тривогою», — розповів фахівець.

Він наголосив: у контексті війни така тривога є нормальною реакцією, навіть якщо вона виснажує організм, адже сама війна є реальною загрозою.

«Але в той самий момент, коли ти в Ужгороді, то я запитаю, яка ймовірність того, що зараз цей „Шахед“ потрапить у тебе? Коли в тебе навіть повітряної тривоги немає. Ну, на Київ же ж летить. Це 0,000 (відсотка — ред.). Але ти знаєш, що у світі є людина, яка загинула від того, що на неї впала корова, яка випала з літака, який розгерметизувався? Так, є такий випадок в історії світу. Наскільки тепер ти будеш боятися, що на тебе впаде корова? Це не буде заважати тобі, ти не будеш сидіти в туалеті через це», — розповів Станчишин.

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Цим прикладом він пояснив, що важливо вміти помічати й називати власні тривожні думки. Наприклад, якщо людину лякає думка про влучання «Шахеда», варто оцінити реальну ймовірність цього залежно від місця перебування.

План дій в разі тривоги

«Отже, я в Києві, ймовірність ця є. Тоді моїм завданням є скласти план дій. Тому що дії гасять тривогу. Я складаю план дій, я беру рюкзак, я спускаюся в укриття, я знаходжуся поруч з іншими людьми. Якщо мені це нестерпно і складно, я виїжджаю з Києва і не живу в Києві. Бо це ж також опція, якою скористалися люди. І тоді їхня тривога падає. Тоді це закономірний план, абсолютно психічно здоровий. У цьому всьому присутня тривога, але вона зменшується відповідно до того, як я реалізовую свій план», — пояснив психотерапевт.

За його словами, що якщо тривога не має під собою реального підґрунтя, тоді варто працювати з тілом і психікою: застосовувати дихальні практики, заземлення чи інші техніки самозаспокоєння.

«Зараз у мене є скачок тривоги. Я розумію, що в цей конкретний момент ти не можеш взяти її — і все, її не стало. Але ти можеш з нею дихати. Є багато різних способів: дихання, заземлення, «метелик». Але факт в тому, що ти вчишся заспокоювати себе, і ти вчишся виходити з туалету в кімнату, і не спускатися в укриття, бо в твоєму регіоні немає повітряної тривоги», — розповів фахівець.

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Станчишин акцентував, що перше й найважливіше завдання для людини з тривожним розладом — усвідомити й визнати, що йдеться саме про тривожний розлад, а не про соматичне захворювання.

«Тобто це багато усвідомленості, усвідомленості, усвідомленості. І тоді оце когнітивне наше, що ми розуміємо, що тут є реальна небезпека, і тоді ми маємо план. Є нереальна небезпека — ми вчимося з нею бути», –резюмував він.

Ознаки тривожного розладу

Зауважимо, що хвилювання перед подіями є нормою, проте постійна тривожність, яка заважає жити, може бути ознакою розладу. Раніше британська психотерапевтка Клер Паттерсон пояснила, що на відміну від звичайної ситуативної тривоги, розлад стає хронічним і непропорційним до реальної загрози.

Основними ознаками розладу є:

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відсутність механізмів подолання стресу, через що людина не може раціонально оцінити ситуацію;

схильність до «катастрофізації» та очікування найгіршого;

постійна нерішучість навіть у дрібницях;

відчуття пригнічення, коли навіть звичайні події здаються нестерпними через виснаження гормонами стресу;

соціальна замкнутість, відмова від планів та ігнорування спілкування;

надмірна емоційність, роздратованість або постійна самокритика;

хронічна фізична напруга (біль у м’язах, безсоння, прискорене серцебиття);

перфекціонізм, що веде до прокрастинації через страх зробити щось недостатньо добре.

Якщо цей стан суттєво обмежує якість життя, варто звернутися по фахову допомогу.

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