Тривожний сигнал для тих, хто приймає препарати для схуднення: нові дані вчених

Схуднення / © Unsplash

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Популярні препарати GLP-1, які застосовують для лікування діабету 2 типу та ожиріння, можуть бути пов’язані з ще одним можливим побічним ефектом. Нове дослідження виявило статистичний зв’язок між їхнім застосуванням і підвищеним ризиком випадіння волосся, однак автори наголошують: це не доводить, що саме ліки є причиною цього явища.

Про це пише Science Alert.

Вони порівняли пацієнтів із діабетом 2 типу, які приймали препарати GLP-1, із тими, хто отримував інші поширені ліки — інгібітори SGLT-2 та DPP-4. Усього дослідники проаналізували медичні дані понад 50 тисяч пацієнтів.

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Який зв’язок виявили вчені

Аналіз показав, що застосування препаратів GLP-1 було пов’язане з вищим ризиком клінічно підтвердженої нерубцевої алопеції.

Зокрема:

ризик був на 37% вищим порівняно з пацієнтами, які приймали інгібітори SGLT-2;

на 68% вищим порівняно з тими, хто лікувався інгібіторами DPP-4.

Йдеться саме про нерубцеву алопецію — форму випадіння волосся, за якої ріст волосся потенційно може відновитися.

Автори дослідження зазначають, що точний механізм поки не встановлений. Одне з можливих пояснень полягає не лише у впливі препаратів, а й у швидкому схудненні, яке вони часто спричиняють.

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Втрата ваги, а також можливий дефіцит заліза і цинку можуть порушувати нормальний цикл росту волосся та провокувати телогенове випадіння.

Попри отримані результати, дослідники наголошують, що абсолютний ризик залишається низьким.

За статистичними розрахунками:

серед пацієнтів, які приймали препарати GLP-1, випадіння волосся спостерігалося приблизно у 7 із 1000 людей на рік;

серед тих, хто приймав інгібітори SGLT-2 — у 5 із 1000;

серед пацієнтів на інгібіторах DPP-4 — у 4 із 1000.

Тому науковці закликають оцінювати ці результати в контексті загальної користі лікування.

Останніми роками дослідники активно вивчають і інші можливі побічні ефекти препаратів GLP-1.

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Зокрема, окремі роботи аналізують можливий зв’язок із захворюваннями кісток і суглобів або окремими порушеннями зору. Водночас є дослідження, які свідчать про потенційний захисний ефект цих препаратів щодо деменції та деяких видів раку.

Науковці підкреслюють, що отримані результати не означають, що пацієнтам слід самостійно припиняти лікування. За їхніми словами, нові дані мають допомогти лікарям і пацієнтам ухвалювати більш поінформовані рішення та враховувати можливі ризики під час вибору терапії.

Водночас автори наголошують, що необхідні додаткові дослідження, які допоможуть встановити, чи пов’язане випадіння волосся безпосередньо з дією препаратів GLP-1, чи насамперед із процесом швидкого схуднення та змінами в обміні речовин.

Нагадаємо, препарати «Оземпік», «Вегові» та «Мунджаро» вже давно припинили бути лише засобами для контролю ваги та рівня цукру у крові. Сьогодні вчені дедалі частіше говорять про інший, набагато складніший ефект цих ліків для мозку.

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