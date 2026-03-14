Це допоможе вам схуднути без зайвих дієт: науковці розповіли, до чого тут цитрусові

Люди, які прагнуть позбутися зайвої ваги, часто виключають зі свого раціону фрукти через високий вміст цукру, зокрема фруктози. Однак нові наукові дані свідчать про те, що цитрусові не лише можна, а й потрібно вживати під час дієти, адже вони містять унікальні рослинні сполуки, здатні прискорювати процес спалювання жиру.

Про це пише Rynekzdrowia.

Група науковців з Національного інституту харчових досліджень Японії провела масштабний аналіз впливу флавоноїдів, що містяться в цитрусових, на метаболізм жирних кислот в організмі людини.

Результати експерименту продемонстрували, що регулярне вживання суміші специфічних цитрусових сполук сприяє значному зниженню ваги. Учасники дослідження, які приймали цю добавку, показали безпрецедентні результати у порівнянні з контрольною групою. Зокрема, вони втратили до 263% більше жирової тканини в області живота та на 266% більше жиру в області стегон.

Такі показники свідчать про те, що цитрусові активно впливають саме на так звані проблемні зони, де жир накопичується найшвидше, а спалюється найважче.

Як цитрусові допомагають схуднути

Секрет ефективності цитрусових полягає у їхньому багатому хімічному складі. Вони є потужним джерелом вітаміну С, необхідної для травлення клітковини та специфічних флавоноїдів — нарингіну, гесперидину та неогесперидину.

Ці біологічно активні речовини виконують одразу кілька функцій для контролю ваги:

прискорюють обмін речовин;

сприяють швидшому розщепленню жирових відкладень;

регулюють метаболічні процеси.

Крім того, високий вміст клітковини забезпечує тривале відчуття ситості, що дозволяє людині природним шляхом зменшити щоденне споживання калорій без відчуття гострого голоду.

Значення цього відкриття підтверджують і західні фахівці. Доктор Вільям Лі з Гарвардського університету детально пояснив принцип дії фруктових сполук на клітинному рівні.

«Любителі цитрусових будуть раді дізнатися, що біоактивні речовини, які борються з жиром, містяться в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, лимонах і лаймах. Вони діють не тільки за рахунок розщеплення існуючого жиру в організмі, але і за рахунок запобігання його утворенню. Вони відключають генетичні перемикачі, що контролюють обсяг і відповідальні за створення більшої кількості жирових клітин», — прокоментував науковець.

Окрім вираженого ефекту схуднення, цитрусові комплексно впливають на загальний стан організму. Завдяки високій концентрації антиоксидантів вони зменшують окислювальний стрес, знімають запалення та допомагають боротися з набряками. Це, своєю чергою, слугує ефективною профілактикою багатьох хронічних захворювань та суттєво уповільнює процеси клітинного старіння.

Нагадаємо, раніше ми писали, які продукти спалюють жир на животі ефективніше за вправи на прес.