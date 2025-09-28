Це м’ясо вважається найкориснішим для здоров’я, але українці його майже не їдять

Яке м’ясо найкорисніше для здоров’я / © www.freepik.com/free-photo

Більшість українців традиційно вибирають для щоденного меню курятину чи свинину. Рідше на столі з’являється яловичина чи кролятина. Проте існує ще один вид м’яса, який дієтологи вважають одним із найкорисніших для здоров’я. Його смак ніжний, поживна цінність — унікальна, але через високу ціну та відносно невелику популярність ми рідко включаємо його у свій раціон. Йдеться про баранину — продукт, який може стати справжньою знахідкою для тих, хто дбає про своє здоров’я. Про це пише ресурс «Патріоти України».

Чому баранина вважається найкориснішим м’ясом для організму

Багата на вітаміни групи B. Вони відповідають за обмін речовин, роботу нервової системи та підтримку енергетичного балансу в організмі.

Джерело заліза та цинку. Ці елементи необхідні для кровотворення, зміцнення імунітету та швидшого відновлення організму після навантажень.

Високоякісний білок. Баранина містить легкозасвоюваний білок, що сприяє росту й відновленню м’язів.

Покращує роботу серця. Корисні мікроелементи допомагають підтримувати здоровий рівень гемоглобіну та запобігають анемії.

Чому українці рідко їдять баранину

Основні причини — це відносно висока вартість і менша доступність у супермаркетах. Крім того, багато хто просто не звик до цього продукту й віддає перевагу більш звичним видам м’яса. Але ті, хто хоча б раз приготував баранину у вигляді печені, котлет або запечених страв, відзначають її ніжний смак і поживність.

Дієтологи наголошують, що баранина може стати чудовою заміною курятини чи індички, особливо якщо ви хочете урізноманітнити харчування та зробити його більш збалансованим. Вона добре поєднується з овочами та спеціями, підходить як для святкових страв, так і для повсякденного меню.