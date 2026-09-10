Це м’ясо їдять щодня: вчені пов’язали його з підвищеним ризиком раку

Яке м’ясо пов’язали з ризиком раку шлунка — дослідження / © Credits

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Звичка часто їсти ковбаси, бекон та інші м’ясні продукти, що пройшли оброблення, може бути пов’язана з вищою ймовірністю розвитку раку шлунка та стравоходу. Такого висновку дійшли науковці після аналізу даних понад 450 тисяч людей.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Учені зосередилися на аденокарциномі — злоякісному новоутворенні, яке розвивається із залозистих клітин. Вони окремо перевірили, чи відрізняються ризики залежно від того, яке м’ясо переважає в раціоні: оброблене, необроблене червоне чи біле.

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Загалом до аналізу увійшли дані 450 112 учасників. Інформацію про їхнє харчування зіставили з випадками онкологічних захворювань, а середня тривалість спостереження становила 14,1 року.

Яке м’ясо привернуло увагу науковців

Найчіткішу залежність дослідники побачили у людей, які споживали більше обробленого м’яса. У цій групі частіше фіксували рак шлунка, зокрема його кишковий тип, а також аденокарциному стравоходу.

Різниця була помітною навіть за відносно невеликого збільшення кількості такого м’яса в раціоні. Додаткові 30 г на добу асоціювалися з підвищенням ризику раку шлунка на 9%, а аденокарциноми стравоходу — на 13%.

Одним із можливих пояснень науковці називають склад та способи виробництва оброблених м’ясних продуктів. Зокрема, з ними люди можуть отримувати більше солі, яка здатна подразнювати слизову оболонку шлунка, сприяти її пошкодженню та запальним процесам.

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Результати щодо червоного м’яса виявилися іншими

Окремо команда проаналізувала необроблене червоне м’ясо. Для нього статистично значущого зв’язку з досліджуваними видами раку не виявили.

Натомість увагу науковців привернули результати щодо білого м’яса, яке зазвичай сприймають як більш здорову альтернативу. Серед жінок додаткові 20 г такого м’яса на день асоціювалися з підвищенням ризику раку середньої та нижньої частин шлунка на 20%. Серед чоловіків подібного зв’язку дослідники не зафіксували.

Чому виникла така різниця, ця робота не встановлює. Автори лише вказують на чинники, які варто перевірити надалі, серед них — процеси метаболізму білків, зміни мікробіоти та способи приготування їжі.

Чи означає це, що м’ясо спричиняє рак

Ні. Дослідники наголошують, що отримані результати свідчать про статистичний зв’язок, а не доводять причинно-наслідкової залежності.

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Є й інше обмеження: інформацію про споживання м’яса збирали лише на початку спостереження. За наступні роки учасники могли суттєво змінити свій раціон, що не було враховано в початкових даних.

Попри це, автори вважають результати додатковим аргументом для подальшого вивчення ролі харчування у профілактиці раку шлунка та стравоходу. Особливо це стосується обробленого м’яса, тоді як можливий зв’язок із білим м’ясом ще потребує підтвердження.

Нагадаємо, щоденне вживання солодких напоїв пов’язали зі значним підвищенням ризику раку шлунка. У масштабному дослідженні вчені з’ясували, за якої кількості ризик зростав у 2,45 раза.

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