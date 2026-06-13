«Це може бути точка неповернення»: світом шириться смертельно небезпечна хвороба

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Усе більше країн втрачають статус держав, де кір вважався ліквідованим, і США можуть стати наступними. Експерти попереджають, що Сполучені Штати опинилися на межі втрати статусу країни без сталого поширення цієї інфекції. Причиною називають зростання кількості випадків захворювання та зниження рівня вакцинації.

Про це повідомило видання Live Science.

Дослідження показало, що нинішня ситуація в США може стати переломним моментом для багаторічних зусиль із контролю над хворобою.

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Науковиця Програми обчислювальної медичної інформатики Маймуна Маджумдер наголосила, що побоювання щодо втрати статусу елімінатора існували задовго до початку масштабного спалаху 2025 року. За її словами, коли випадки кору почали швидко зростати на початку року, виникло відчуття, що країна наближається до «точки неповернення».

Експертка пояснила, що особливу тривогу викликає швидкість, із якою локальні осередки інфекції перетворюються на масштабніші спалахи та поширюються на сусідні штати. Саме такі тенденції можуть свідчити про втрату контролю над передаванням вірусу.

Педіатриня та співавторка звіту Енн Бішопс зазначила, що медики вже кілька років спостерігають зростання кількості захворювань, яких можна уникнути завдяки вакцинації. Після пандемії COVID-19, за її словами, додатковим фактором стала втома від щеплень і послаблення довіри до вакцинації.

Водночас нинішня ситуація суттєво відрізняється від спалаху кору в США 2015 року. Тоді після різкого спалаху захворюваності влада запровадила низку рішень для посилення вакцинального захисту населення. Натомість тепер експерти говорять про поширення дезінформації та складнішу суспільну дискусію навколо щеплень.

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Дослідники використали сім показників для оцінки ризику втрати статусу елімінатора кору. За їхніми даними, США вже не відповідають або майже не відповідають чотирьом із семи критеріїв.

Фахівці також припускають, що офіційна статистика може не відображати реальних масштабів поширення хвороби. За словами Маймуни Маджумдер, частина людей із кором не звертається до медичних закладів, тому випадки не потрапляють до системи обліку.

Оцінювання статусу ліквідації кору в США має відбутися в листопаді. Саме тоді експертна комісія розгляне детальні дані щодо поширення інфекції та ухвалить рішення.

Проблема не обмежується лише Сполученими Штатами. За останній рік низка країн із високим рівнем доходу вже втратила статус країн, де кір був ліквідований, або перебуває на межі такого рішення.

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