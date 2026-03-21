- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 640
- Час на прочитання
- 2 хв
Це поширене знеболювальне "вбиває" нирки
Сучасна медицина пропонує широкий спектр знеболювальних засобів із різними механізмами дії.
Нирки — це життєво важливі парні органи бобоподібної форми, розташовані в задній частині черевної порожнини, які працюють як природний фільтр крові.
Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як ібупрофен, напроксен та диклофенак, можуть підвищувати артеріальний тиск та пошкоджувати кровоносні судини в нирках.
Про це пише видання Іndependent.
Лікарка Фіона Лауд пояснила, що захворювання нирок може трапитися з будь-ким у будь-який час і мати руйнівний вплив на життя, стосунки, фінанси, а також фізичне та психічне здоров’я.
«Ви можете втратити до 90% функції нирок, навіть не усвідомлюючи цього, тому важливо знати про ознаки, на які слід звернути увагу, знати, чи можете ви перебувати в групі підвищеного ризику», — сказала вона.
Як зрозуміти, що з нирками щось не так
Хронічні захворювання нирок розвиваються поступово, і на початку людина може й не помітити проблему. Проте якщо патологія прогресує, нехтувати проявами вже стає неможливо. Звичайно, усе залежить від складності ситуації.
Тривожні симптоми, які можуть вказувати на порушення функції нирок:
нудота та блювання
швидка втомлюваність, слабкість
втрата апетиту
проблеми зі сном
сечовипускання може почастішати або навпаки — людина рідше ходить у туалет
підвищення артеріального тиску
набряки
задишка, якщо рідина починає накопичуватися в легенях;
біль у грудях, якщо рідина накопичується в ділянці серця
погіршення когнітивних здібностей
сухість та свербіж шкіри
Нагадаємо, експерти під час досліджень з'ясували, що солодощі не лише пов'язані зі збільшенням ваги та діабетом, а й вважаються серйозною загрозою для здоров'я нирок.