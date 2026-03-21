ТСН у соціальних мережах

Це поширене знеболювальне "вбиває" нирки

Сучасна медицина пропонує широкий спектр знеболювальних засобів із різними механізмами дії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нирки — це життєво важливі парні органи бобоподібної форми, розташовані в задній частині черевної порожнини, які працюють як природний фільтр крові.

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як ібупрофен, напроксен та диклофенак, можуть підвищувати артеріальний тиск та пошкоджувати кровоносні судини в нирках.

Про це пише видання Іndependent.

Лікарка Фіона Лауд пояснила, що захворювання нирок може трапитися з будь-ким у будь-який час і мати руйнівний вплив на життя, стосунки, фінанси, а також фізичне та психічне здоров’я.

«Ви можете втратити до 90% функції нирок, навіть не усвідомлюючи цього, тому важливо знати про ознаки, на які слід звернути увагу, знати, чи можете ви перебувати в групі підвищеного ризику», — сказала вона.

Як зрозуміти, що з нирками щось не так

Хронічні захворювання нирок розвиваються поступово, і на початку людина може й не помітити проблему. Проте якщо патологія прогресує, нехтувати проявами вже стає неможливо. Звичайно, усе залежить від складності ситуації.

Тривожні симптоми, які можуть вказувати на порушення функції нирок:

  • нудота та блювання

  • швидка втомлюваність, слабкість

  • втрата апетиту

  • проблеми зі сном

  • сечовипускання може почастішати або навпаки — людина рідше ходить у туалет

  • підвищення артеріального тиску

  • набряки

  • задишка, якщо рідина починає накопичуватися в легенях;

  • біль у грудях, якщо рідина накопичується в ділянці серця

  • погіршення когнітивних здібностей

  • сухість та свербіж шкіри

Нагадаємо, експерти під час досліджень з’ясували, що солодощі не лише пов’язані зі збільшенням ваги та діабетом, а й вважаються серйозною загрозою для здоров’я нирок.

