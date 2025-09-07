Цей чай змусить вас забути про набряки

Чай Пуер корисний для здоров’я / © Associated Press

Реклама

Набряки можуть бути наслідком неправильного харчування, стресу, малорухливого способу життя або хронічних захворювань. У таких випадках на допомогу приходять натуральні засоби, і одним із них є чай Пуер.

Про це пише Marca.

Пуер — це китайський ферментований чай, що належить до категорії постферментованих (або «червоних» за китайською класифікацією) чаїв. Він вирізняється насиченим, землистим смаком.

Реклама

Головна перевага Пуеру — його виражена сечогінна дія. Цей чай сприяє виведенню зайвої рідини з організму, тим самим зменшуючи набряклість і відчуття тяжкості. Він м’яко стимулює нирки, не порушуючи водно-сольового балансу, що робить його придатним навіть у разі тривалого вживання.

Які ще корисні властивості чаю:

Зміцнення імунітету

Підвищення енергії та витривалості

Підтримка здоров’я серця і судин

Підвищення травної функції

Поліпшення стану шкіри та підшкірної клітковини

Підвищення уваги та поліпшення пам’яті

Зниження рівня стресу та покращення настрою

Раніше ми писали про те, що набряки можуть бути сигналом про порушення в роботі організму. Лікарі наголошують, що до причин, які здатні провокувати затримку рідини в тканинах, належить не лише надлишок солі чи проблеми з нирками, а й цукор.