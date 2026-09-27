Буряк / © unsplash.com

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Регулярне вживання бурякового соку може зменшувати систолічний, або верхній, артеріальний тиск у людей із гіпертонією.

Про це пише Health.com.

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Буряк містить багато природних нітратів. В організмі вони беруть участь в утворенні оксиду азоту, який допомагає кровоносним судинам розслаблятися та підтримувати нормальний кровообіг.

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Стан судин безпосередньо впливає на артеріальний тиск. Саме дією нітратів пов’язують можливу користь бурякового соку для людей із підвищеними показниками. Напій також містить антиоксиданти та калій. Останній допомагає організму позбуватися надлишку натрію, що має значення для підтримання тиску в здоровому діапазоні.

Раніше ми писали про те, що пульсуючий або незвичний головний біль далеко не завжди спричинений банальною втомою, а може вказувати на первинні неврологічні розлади або інші медичні стани.

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