Персики / © Credits

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Персики позитивно впливають на роботу серця, кишківника, підтримують здоров’я очей і імунну систему.

Про це повідомляє Martha Stewart.

Користь персиків для організму

Підтримують гідратацію

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Персики приблизно на 89% складаються з води, що робить їх одними з найбільш зволожуючих фруктів. Вони також містять ключові електроліти, такі як калій, магній і кальцій. Калій є особливим, бо допомагає регулювати баланс рідини, підтримує скорочення м’язів і підтримує стабільний серцевий ритм.

Магній працює разом з калієм для підтримки нервової сигналізації та розслаблення м’язів, тоді як кальцій відіграє допоміжну роль як у функції м’язів, так і в клітинній комунікації.

Мають високий вміст антиоксидантів

Персики містять вітамін С, поліфеноли та каротиноїди, включаючи бета-каротин. Ці антиоксиданти допомагають боротися з пошкодженням клітин та захистити організм від цього пошкодження.

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Підтримують здоров’я серця

Вміст калію у персиках допомагає регулювати кровʼяний тиск і протидіє впливу натрію, розслабляючи стінки кровоносних судин.

Низький вміст калорій робить персики чудовим вибором для тих, хто стежить за своєю фігурою.

Раніше ми писали, як правильно зберігати персики. Більше про корисні поради читайте у новині.

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