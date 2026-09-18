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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
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29
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Цей фрукт може захищати від розвитку гіпертонії

Екстракт японської сливи пригнічує дію ангіотензину II — гормону, який викликає звуження судин і призводить до стійкого підвищення артеріального тиску.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Японська слива

Японська слива / © Pixabay

Концентрат соку з японської сливи корисний для здоров’я серцево-судинної системи та може захистити від розвитку гіпертонії.

Про це пише rynekzdrowia.pl.

Експерименти на клітинах показали, що концентрат соку японської сливи запобігає переключенню на гліколіз, який зазвичай відбувається у разі гіпертонії.

«Виявляється, що одних лише ліків недостатньо для зниження ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Щоб допомогти вирішити цю проблему, ми зацікавилися харчовою добавкою, яка потенційно могла б знизити ризик серцево-судинних захворювань, і розпочали дослідження впливу концентрату соку японської сливи», — сказав доктор медичних наук Сатору Егучі, член Американської академії кардіологів (FAHA).

Наразі вчені планують визначити конкретні сполуки в концентраті соку японської сливи, які відповідають за його захисні ефекти. Вони можуть лягти в основу нових ліків від гіпертонії — основної причини серцево-судинних захворювань, зокрема інсультів та інфарктів.

Сирі плоди японської сливи, які в Японії традиційно називають «уме», містять токсини, тому їх часто переробляють на соки чи вино, безпечні для вживання. Було вже зроблено безліч заяв про користь концентрату японської сливи. Раніше в експериментах на гладких клітинах кровоносних судин було виявлено, що концентрат послаблює сигнали, пов’язані з ангіотензином II, який відіграє центральну роль у розвитку гіпертонії.

Раніше повідомлялося, що пізні вечері та нічні перекуси становлять реальну небезпеку для людей із гіпертонією, оскільки вони безпосередньо порушують природні біоритми серцево-судинної системи.

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