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Цей фрукт може захищати від розвитку гіпертонії
Екстракт японської сливи пригнічує дію ангіотензину II — гормону, який викликає звуження судин і призводить до стійкого підвищення артеріального тиску.
Концентрат соку з японської сливи корисний для здоров’я серцево-судинної системи та може захистити від розвитку гіпертонії.
Про це пише rynekzdrowia.pl.
Експерименти на клітинах показали, що концентрат соку японської сливи запобігає переключенню на гліколіз, який зазвичай відбувається у разі гіпертонії.
«Виявляється, що одних лише ліків недостатньо для зниження ризику серцево-судинних захворювань у пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Щоб допомогти вирішити цю проблему, ми зацікавилися харчовою добавкою, яка потенційно могла б знизити ризик серцево-судинних захворювань, і розпочали дослідження впливу концентрату соку японської сливи», — сказав доктор медичних наук Сатору Егучі, член Американської академії кардіологів (FAHA).
Наразі вчені планують визначити конкретні сполуки в концентраті соку японської сливи, які відповідають за його захисні ефекти. Вони можуть лягти в основу нових ліків від гіпертонії — основної причини серцево-судинних захворювань, зокрема інсультів та інфарктів.
Сирі плоди японської сливи, які в Японії традиційно називають «уме», містять токсини, тому їх часто переробляють на соки чи вино, безпечні для вживання. Було вже зроблено безліч заяв про користь концентрату японської сливи. Раніше в експериментах на гладких клітинах кровоносних судин було виявлено, що концентрат послаблює сигнали, пов’язані з ангіотензином II, який відіграє центральну роль у розвитку гіпертонії.
Раніше повідомлялося, що пізні вечері та нічні перекуси становлять реальну небезпеку для людей із гіпертонією, оскільки вони безпосередньо порушують природні біоритми серцево-судинної системи.