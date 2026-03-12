Яблука / © unsplash.com

Яблука багаті на вітаміни A, С, В1, В2, РР та Е, а також магній, фосфор, йод, залізо, селен, калій, кальцій і цинк, тому допомагають збалансувати харчування, поповнюючи запаси організму цінними речовинами.

Про це пише JAMA Internal Medicine.

Також яблука містять біологічно активні речовини — поліфеноли. Ці природні антиоксиданти ефективно видаляють шкідливі вільні радикали в організмі, захищаючи клітини й уповільнюючи процес старіння.

Регулярне вживання яблук дуже корисне для здоров’я клітин, а з ними м’язи та шкіра стануть більш еластичними та пружними, зморшки зникнуть.

Експерти радять вживати фрукти разом зі шкіркою. Шкірка яблук містить унікальний поліфенол флорідзин — він інгібує білки, що беруть участь у засвоєнні глюкози, перешкоджаючи кишківнику всмоктувати цукор із їжі. Цей процес допомагає ефективно боротися з двома причинами старіння: високим рівнем цукру в крові та порушенням ліпідного обміну.

Ще одна перевага яблука — якщо фрукт з’їсти вранці, цукор може швидко засвоїтися, створюючи додатковий заряд енергії для організму.

