Який гарнір корисніший за рис і картоплю / © Credits

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Це булгур — крупа, приготовлена з пшениці. Його вважають справжнім суперфудом для здоров’я, адеж він містить потужну частку клітковини, що позитивно впливає на процеси травлення, і допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Якщо включити булгур до свого раціону, це допоможе оздоровити кишківник і тримати рівень глюкози в нормі.

Окрім того, продукт багатий на білок, калій, магній і вітаміни групи B, які потрібні для здоров’я нервової системи, підтримання роботи серця та зниження ризику розвитку когнітивних порушень.

Булгур — це чудова альтернатива звичним гарнірам, як-от білий рис і картопля, які поступаються йому за поживною цінністю. Продукт забезпечує організм надважливими мікроелементами, які захищають його від старечих захворювань — деменції та втрати пам’яті.

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Як правильно приготувати булгур, щоб він був не лише корисним, а й смачним

Насправді готувати булгур доволі просто, але є кілька секретів, які допоможуть зробити його особливо смачним і розсипчастим.

Інгредієнти:

булгур — 1 склянка;

вода — 2 склянки;

сіль і спеції — за смаком;

20 грамів вершкового масла або 2 столові ложки олії.

Який спосіб приготування:

Попереднє обсмажування. Щоб булгур повністю розкрив свої смак та аромат, його треба підсмажити. Розігрійте сковорідку, додайте трохи олії чи вершкового масла, насипте крупу і смажте на середньому вогні 5 хвилин, постійно помішуючи. Коли булгур набуде горіхового запаху та легкого золотавого відтінку, скворідку можна знімати з плити.

Варіння. Перекладіть обсмажений булгур до каструлі, залийте окропом і додайте сіль. Доведіть до кипіння на середньому вогні, потім зменште вогонь, накрийте кришкою і варіть 20 хвилин. Мішати не потрібно, щоб не порушувати текстуру страви.

Завершення приготування. Через 20 хвилин вимкніть плиту, додайте свої улюблені прянощі, дайте булгуру настоятися упродовж 10 хвилин.

Булгур чудово поєднується з м’ясом, рибою та овочами. Він також ідеально підходить для фарширування овочів. Страва любить такі трави та спеції: чорний перець, мускатний горіх, кунжут, петрушку, базилік, кінзу та м’яту.