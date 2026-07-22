Цей "кріп" вас може вбити: українців попередили про поширення смертельно небезпечної рослини

Борщівник / © Pixabay

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Борщівник, який багато хто сприймає як звичайну дикорослу рослину, може становити серйозну небезпеку для здоров’я. Українець вирішив продемонструвати наслідки контакту із соком рослини на власному прикладі та зрештою опинився під наглядом лікарів із масштабними опіками.

Про свою історію чоловік розповів в Tik-Tok.

Чоловік розповів, що хотів показати людям, які вперше чують про борщівник, наскільки небезпечним може бути контакт із його соком. За його словами, вже через кілька годин після контакту на шкірі почали з’являтися пухирі, після чого він звернувся до опікового відділення в Ужгороді.

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«Мене відразу хотіли госпіталізувати, але я написав відмову. З умовою, що буду приходити на перев’язки щодня», — розповів він.

Чоловік зазначив, що вже в першу ніч уражена ділянка руки торкнулася живота, через що опіки з’явилися й на інших частинах тіла. За його словами, загалом було уражено близько 20% поверхні шкіри.

Найважчим випробуванням, як він каже, був не біль, а сильний свербіж, який тривав багато днів і заважав спати.

Чим завершилося лікування

Через значну площу ураження лікарі призначили антибіотики, щоб запобігти розвитку інфекційних ускладнень. Чоловік також повідомив, що через стан шкіри зміг нормально помитися лише приблизно через десять днів після отримання опіків.

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Попри тяжкі наслідки, за його словами, більшість рубців із часом майже зникли.

Автор відео наголосив, що борщівник продовжує активно поширюватися в Україні, особливо в західних областях.

Він також звернув увагу, що відповідно до законодавства відповідальність за боротьбу з інвазійними видами рослин покладається на органи місцевого самоврядування та власників земельних ділянок.

Водночас чоловік закликав українців бути обережними, не торкатися борщівника голими руками та не недооцінювати небезпеку цієї рослини, адже навіть короткий контакт із її соком може призвести до тяжких опіків.

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Нагадаємо, лущення шкіри після сонячного опіку — це процес відмирання пошкоджених клітин, а не перетворення на засмагу. Відлущування опіку до повного загоєння підвищує ризик інфекцій, рубців, нерівного тону шкіри та подальшого пошкодження УФ. Опіки можуть призводити до пухирів, передчасного старіння та раку шкіри. Експерти рекомендують використовувати зволоження (алое), уникати відлущування та завжди захищати шкіру кремом SPF 30+, одягом і уникаючи сонця в пікові години.

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