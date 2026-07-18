Цей літній фрукт назвали одним із найкращих для очищення кишківника: який саме

Абрикоси / © Associated Press

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Абрикоси вважають одним із найкорисніших сезонних фруктів для підтримки здоров’я травної системи. Вони містять клітковину, вітаміни та мінерали, які сприяють нормальній роботі кишківника, а оптимальною порцією фахівці називають 2–3 свіжі плоди на день.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

Головною перевагою абрикосів є високий вміст харчових волокон. Клітковина м’яко стимулює перистальтику кишківника, допомагає підтримувати регулярне випорожнення та може знижувати ризик закрепів. Крім того, розчинні волокна, зокрема пектин, виконують роль пребіотика — вони є поживним середовищем для корисних бактерій кишкової мікрофлори.

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Водночас надмірне вживання абрикосів може мати зворотний ефект. Якщо з’їсти занадто багато плодів за один раз, це здатне спричинити здуття живота або діарею. Саме тому для більшості людей достатньо 2–3 свіжих абрикосів на день.

Крім клітковини, абрикоси містять вітаміни С, А та групи В, а також калій і залізо. Бета-каротин, який надає плодам характерного жовто-помаранчевого кольору, в організмі перетворюється на вітамін А, необхідний для підтримання здоров’я шкіри та слизових оболонок.

Також у складі фруктів є вітаміни С і Е. Вони виконують антиоксидантну функцію, допомагаючи захищати клітини від дії вільних радикалів, які утворюються під впливом сонячного випромінювання та стресу. Однак вживання абрикосів не може замінити використання сонцезахисних засобів.

Свіжі абрикоси вважаються найкращим вибором для щоденного раціону. Вони містять понад 80% води, завдяки чому допомагають підтримувати водний баланс організму в літню спеку. Крім того, у свіжих плодах менше цукру та калорій, ніж у сушених.

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Водночас сушені абрикоси також мають свої переваги. Через втрату води в них зростає концентрація калію та заліза. Їх можна додавати до каш, натурального йогурту або використовувати як перекус. Під час купівлі рекомендують обирати сушені абрикоси без сульфітів, які зазвичай мають не яскраво-помаранчевий, а природний коричневий відтінок.

Абрикоси можуть бути корисними людям різного віку. Калій, що входить до їхнього складу, бере участь у підтриманні нормальної роботи м’язів і допомагає регулювати баланс рідини в організмі, а також сприяє підтриманню нормального артеріального тиску. Завдяки цьому фрукт може стати частиною збалансованого харчування як для фізично активних людей, так і для літніх людей та дітей.

Варто дотримуватися кількох правил під час вживання абрикосів. Людям із чутливим травленням не варто їсти багато плодів за один раз або натщесерце. Людям із діабетом радять контролювати розмір порції та поєднувати абрикоси з продуктами, багатими на білок або клітковину, щоб уникати різких коливань рівня цукру в крові.

Окреме застереження стосується вживання абрикосових кісточок. Вони містять амігдалін — природну сполуку, яка в організмі може перетворюватися на токсичні речовини, тому регулярно або у великій кількості їх вживати не рекомендується.

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Нагадаємо, деякі продукти допомагають ефективніше поповнювати запаси заліза, ніж інші. Дієтологи пояснили, що варто додати до раціону та як покращити засвоєння цього важливого мінералу.

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