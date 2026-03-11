- Дата публікації
Цей напій ефективно спалює жир на животі
М’ятний чай — ефективний дієтичний напій, що допомагає зменшити жир на животі завдяки покращенню травлення, зниженню здуття та пригніченню апетиту
Якщо хочете підкоригувати фігуру, тоді потрібно дотримуватися здорового харчування та займатися спортом. Однак є напій, який допоможе вам швидше досягти результату.
Про це пише Еatthis.com.
Плаского живота можна досягти за допомогою гарячого м’ятного чаю. У ньому низький вміст калорій, зате безліч вітамінів та корисних речовин, які знижують апетит та покращують обмін речовин в організмі.
Ефірні олії м’яти стимулюють вироблення жовчі, в результаті травлення прискорюється. А ще, за даними експертів, м’ятний чай має противірусну, антибактеріальну та протизапальну дію.
Його вживання також позитивно позначається на нервовій системі, тому що ефективно позбавляє від стресу і втоми. Також напій допоможе впоратися зі спазмами.
