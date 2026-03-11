ТСН у соціальних мережах

Здоров’я
483
1 хв

Цей напій ефективно спалює жир на животі

М’ятний чай — ефективний дієтичний напій, що допомагає зменшити жир на животі завдяки покращенню травлення, зниженню здуття та пригніченню апетиту

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
М'ятний чай

М’ятний чай / © Pixabay

Якщо хочете підкоригувати фігуру, тоді потрібно дотримуватися здорового харчування та займатися спортом. Однак є напій, який допоможе вам швидше досягти результату.

Про це пише Еatthis.com.

Плаского живота можна досягти за допомогою гарячого м’ятного чаю. У ньому низький вміст калорій, зате безліч вітамінів та корисних речовин, які знижують апетит та покращують обмін речовин в організмі.

Ефірні олії м’яти стимулюють вироблення жовчі, в результаті травлення прискорюється. А ще, за даними експертів, м’ятний чай має противірусну, антибактеріальну та протизапальну дію.

Його вживання також позитивно позначається на нервовій системі, тому що ефективно позбавляє від стресу і втоми. Також напій допоможе впоратися зі спазмами.

Раніше повідомлялося, що авокадо, жирну рибу та зелений чай пов’язують зі здоровим старінням. Дослідження показують, як їх вживання може впливати на стан шкіри й організму.

483
