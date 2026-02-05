Цей популярний фрукт гальмує запальні процеси

Манго / © Pixabay

Додавання пюре манго до раціону спортсменів виявилося пов’язане з більш сприятливими показниками запалення та м’язового відновлення під час регулярних тренувань.

Робота дослідників опублікована в Nutrients.

У пілотному експерименті учасники протягом чотирьох тижнів щодня вживали по 600 г мангового пюре, а в інший період — плацебо з порівнянною калорійністю. Аналізи крові показали, що на тлі вживання манго знижувалися рівні C-реактивного білка та інтерлейкіну-6 — маркерів системного запалення, а також креатинкінази, що відображає ступінь м’язового пошкодження після навантажень.

Крім того, спортсмени змінювали окремі показники імунної відповіді: зростала частка CD4+ T-клітин і співвідношення CD4/CD8, що може вказувати на більш стійкий стан імунної системи в період інтенсивних тренувань. Водночас маса тіла, склад тіла та загальне споживання енергії залишалися незмінними.

Автори наголошують, що йдеться про потенційно корисну харчову стратегію. Отримані дані показують зв’язок між вживанням манго та відновлювальними процесами.

