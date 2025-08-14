Цей популярний фрукт врятує від депресії та покращить настрій

Банани можуть ефективно боротися з депресією / © Associated Press

Лікарі в усьому світі фіксують зростання поширеності симптомів депресії серед людей, зокрема депресивні почуття, відсутність задоволення та затримку когнітивної обробки, що часто супроводжується втратою апетиту, безсонням, поганою концентрацією та підвищеною втомою.

Медики кажуть, що це пов’язано з основними нейродегенеративними змінами в мозку. З’ясувалося, що для того, щоб заспокоїти нервову систему у складні періоди, не обов’язково вживати ліки.

Адже експерти Центру молекулярної діагностики довели, що банан є найкращим антидепресантом.

Учені радять усім їсти банани щодня. Це допоможе не тільки зарядитись позитивним настроєм, але й зміцнити ваш організм. Справа в тому, що в бананах міститься амінокислота триптофан, який визначає рівень серотоніну в організмі, а саме прийнято його вважати гормоном щастя.

Якщо у вашому щоденному раціоні з’являться банани, то ви підвищите кількість серотоніну в організмі, а відтак ви досягнете покращення роботи нервової системи, у вас покращиться пам’ять і сон буде міцним.

Також фрукти містять 11% добової потреби організму в аскорбіновій кислоті і майже 19% вітаміну В6, який вважається головним для зміцнення нервової системи.

Крім того, банани є джерелом магнію. Дослідження, опубліковане в Європейському журналі клінічного харчування, показало, що магній сприяє покращенню настрою. Один великий банан містить 37 мг магнію, який допомагає знизити кров’яний тиск.

Дієтологи радять з’їдати 2-3 банани на день для отримання від них максимальної користі. Однак, людям з зайвою вагою, які дотримуються певної дієти, слід скоротити цю кількість до 2-3 бананів на тиждень.

