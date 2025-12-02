Цей популярний продукт може покращити пам’ять: вчені пояснили

Продукти (ілюстративне фото) / © www.freepik.com/free-photo

Щоденне вживання звичайного арахісу може суттєво покращити пам’ять та приплив крові до мозку у людей похилого віку. Таку думку висловили дослідники з Маастрихтського університету.

Про це повідомляє Daily mail.

Учасники дослідження, які щоденно споживали 60 грамів несолоного, смаженого арахісу протягом 16 тижнів, продемонстрували покращення вербальної пам’яті на 5,8%. Вони краще запам’ятовували слова зі списку навіть після певної затримки.

Секрет у L-аргініні та посиленому кровотоці

Вчені пов’язують позитивний ефект арахісу з кількома факторами:

L-аргінін - ця амінокислота, що міститься в арахісі, сприяє збільшенню кровотоку до мозку. Біоактивні сполуки - речовини, що містяться в шкірці арахісу (який вживався зі шкіркою), допомагають захищати клітини мозку.

Покращений кровотік забезпечує мозок більшою кількістю кисню та поживних речовин, що є критично важливим для когнітивних функцій.

«Адекватний кровотік у мозку важливий для доставки кисню та поживних речовин до клітин мозку… Без достатньої кількості кисню та поживних речовин високометаболічно активний мозок не може функціонувати належним чином, і ключові функції, такі як пам’ять, можуть бути порушені», — пояснив Пітер Дж. Йоріс з Маастрихтського університету.

Об’єктивні показники покращення

Візуалізація мозку учасників за допомогою МРТ підтвердила фізіологічні зміни. Наприклад, глобальний мозковий кровотік зріс на 3,6%. Кровотік у сірій речовині збільшився на 4,5%. У ключових зонах, відповідальних за пам’ять та мову (лобові та скроневі частки), кровотік зріс на 6,6% та 4,9% відповідно.

У дослідженні взяла участь 31 здорова людина віком від 65 до 75 років. Незважаючи на додаткові 340 калорій на день від арахісу, вага учасників залишалася стабільною, оскільки вони природним чином коригували споживання інших продуктів.

Вчені наголошують, що для досягнення ефекту важливо, щоб арахіс був несолоним і смаженим у шкірці, оскільки шкірка містить багато антиоксидантів та клітковини.

Нагадаємо, cуперфуди роками продаються як «чарівні» продукти з надвисокою концентрацією поживних речовин. Їм приписують здатність очищати шкіру, сповільнювати старіння та покращувати самопочуття. Але фахівці наголошують: більшість «суперпродуктів» переоцінені, а їхній ефект легко досягається звичайним різноманітним харчуванням.

Також вчені виявили, що обмеження споживання калорій на 30% протягом тривалого часу здатне уповільнити старіння мозку та запобігти когнітивному спаду.