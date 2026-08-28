Цей поширений симптом високого тиску всі ігнорують: на що звернути увагу

Головний біль — не завжди окремий симптом / © Credits

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Пульсуючий або незвичний головний біль далеко не завжди спричинений банальною втомою, а може вказувати на первинні неврологічні розлади або інші медичні стани.

Про це пише видання Express.

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За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), у деяких випадках такий симптом може супроводжувати високий кров’яний тиск. Гіпертонія часто розвивається без очевидних ознак. Саме тому людина може роками не знати про проблему.

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Водночас підвищений тиск створює додаткове навантаження на серце та кровоносні судини. З часом це збільшує ризик серйозних ускладнень, зокрема інфаркту та інсульту.

Втім, головний біль далеко не завжди означає гіпертонію. Його причинами також можуть бути нестача води, недосип, стрес, нерегулярне харчування, алкоголь або надмірний час перед екраном.

Раптовий надзвичайно сильний головний біль, особливо разом зі слабкістю, сплутаністю свідомості, втратою зору або проблемами з мовленням, потребує невідкладної медичної оцінки.

Головний біль: тривожні симптоми, які не можна ігнорувати

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Нагадаємо, літня спека може принести не лише сонячний настрій, а й раптовий головний біль або навіть напад мігрені. Однією з причин може бути зневоднення, яке легко не помітити.

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