ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
943
Час на прочитання
1 хв

Цей сезонний овоч може бути не таким корисним, як всі думають

Багато людей вважають, що редиска корисна, проте вона може мати несподівані негативні ефекти для здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Редиска

Редиска / © Pixabay

Редиска — одна з перших весняних овочів, яка з’являється на ринках і грядках вже у квітні. Але попри всі переваги, редиска не така вже й безпечна, як здається на перший погляд. У деяких випадках цей овоч може навіть зашкодити здоров’ю.

У чому небезпека

Нітрати в тепличній редисці

Рання редиска, яку вирощують у теплицях з використанням добрив, може містити підвищену кількість нітратів. У великій кількості вони можуть викликати отруєння, головний біль, нудоту, а у дітей — порушення кровообігу. Особливо це стосується коренеплодів з надто яскравим кольором і гірким присмаком.

Проблеми з шлунком

Редиска подразнює слизову шлунка, особливо якщо її їсти натщесерце або у великих кількостях. Вона може викликати здуття, печію або навіть загострити гастрит чи виразку.

Щитоподібна залоза

Редиска містить речовини, що можуть гальмувати засвоєння йоду. Тому людям з проблемами щитоподібної залози варто обмежити її вживання або попередньо обробляти термічно.

Скільки на день можна вживати редиски

Для дорослої здорової людини — 5–7 штук на день у складі салатів або гарнірів. Не рекомендується давати редиску дітям до 3 років.

Раніше ми писали, кому і чому не можна вживати черешню. Більше про це читайте у новині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
943
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie