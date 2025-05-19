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- Здоров’я
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Цей сезонний овоч може бути не таким корисним, як всі думають
Багато людей вважають, що редиска корисна, проте вона може мати несподівані негативні ефекти для здоров’я.
Редиска — одна з перших весняних овочів, яка з’являється на ринках і грядках вже у квітні. Але попри всі переваги, редиска не така вже й безпечна, як здається на перший погляд. У деяких випадках цей овоч може навіть зашкодити здоров’ю.
У чому небезпека
Нітрати в тепличній редисці
Рання редиска, яку вирощують у теплицях з використанням добрив, може містити підвищену кількість нітратів. У великій кількості вони можуть викликати отруєння, головний біль, нудоту, а у дітей — порушення кровообігу. Особливо це стосується коренеплодів з надто яскравим кольором і гірким присмаком.
Проблеми з шлунком
Редиска подразнює слизову шлунка, особливо якщо її їсти натщесерце або у великих кількостях. Вона може викликати здуття, печію або навіть загострити гастрит чи виразку.
Щитоподібна залоза
Редиска містить речовини, що можуть гальмувати засвоєння йоду. Тому людям з проблемами щитоподібної залози варто обмежити її вживання або попередньо обробляти термічно.
Скільки на день можна вживати редиски
Для дорослої здорової людини — 5–7 штук на день у складі салатів або гарнірів. Не рекомендується давати редиску дітям до 3 років.
Раніше ми писали, кому і чому не можна вживати черешню. Більше про це читайте у новині.