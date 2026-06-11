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Цей шум є ознакою втрати слуху: лікарі попередили про небезпечну звичку, популярну серед молоді
Медики б’ють на сполох через поширену звичку молодого покоління, яка масово призводить до появи вкрай виснажливого та часто незворотного розладу слуху.
Звичка постійно слухати гучну музику в навушниках та регулярно відвідувати шумні заходи призводить до серйозних проблем зі слухом у молодого покоління. Частим наслідком такої поведінки стає тинітус, який супроводжується нав’язливим фоновим звуком без жодного зовнішнього джерела.
Про головні ознаки та потенційні загрози цього виснажливого стану пише LADbible.
Симптоми та профілактика хвороби
Цей розлад найчастіше проявляється як постійний дзвін, шипіння, гудіння або навіть пульсація у вухах чи голові. Імовірність розвитку такого стану стрімко зростає через надмірний вплив гучного шуму на непідготовлений слуховий апарат.
«Ви не можете зупинити старіння, але можете вжити заходів, щоб зберегти свій слух і знизити ризик розвитку тинітусу», — пояснила аудіолог Джекі Прайс.
Для захисту вух експертка настійно рекомендує використовувати спеціальні беруші під час відвідування концертів, спортивних подій чи шоу феєрверків. За її словами, для багатьох пацієнтів цей нав’язливий шум стає постійним, що серйозно перешкоджає продуктивності та нормальному життю.
Коли необхідно звертатися до лікаря
Хоча тинітус часто минає самостійно, регулярний або постійний шум є прямим сигналом для запису до фахівця. Лікарі радять обов’язково обстежитися, якщо цей стан заважає спати, погіршує концентрацію або викликає відчуття тривоги чи депресію.
Медики під час огляду ретельно перевіряють наявність сірчаних пробок чи інфекцій, які можуть бути справжньою причиною дискомфорту. Вони також обов’язково проводять діагностику для виявлення будь-яких ознак непомітної втрати слуху.
Невідкладна медична допомога потрібна у випадках, коли шум супроводжується раптовим погіршенням слуху, запамороченням або слабкістю лицьових м’язів. Також слід негайно викликати швидку, якщо дзвін з’явився одразу після травми голови або пульсує в такт вашому серцебиттю.
Нагадаємо, біль або закладеність у вухах під час авіаперельотів є однією з найпоширеніших проблем серед пасажирів. Причина полягає в різких перепадах атмосферного тиску, коли організм не встигає швидко його вирівняти. Але досвідчені мандрівники знають, що робити, аби швидко вирівняти тиск під час подорожі в літаку.